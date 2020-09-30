中原大學開放天文望遠鏡賞月　牛郎織女星「夏季大三角」也會來亂入

▲中原大學天文社迎接中秋佳節，10月1日與31日兩次滿月終將開放民眾透過天文望遠鏡觀測月亮賞嫦娥。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

明天就是中秋佳節，喜歡觀測天文景象的民眾有福了！中原大學天文社迎接難得10月份中秋節與31日的兩次滿月機會，將開放民眾闔家一起觀月與賞嫦娥，還有機會觀測到由天津四、織女星與牛郎星連成「夏季大三角」天文景象，請民眾把握中秋賞月活動，為團圓佳節增添樂趣與話題。

中原大學賞月活動是由校內學生社團「天文社」所主辦，創立至今已屆滿五十年，由一群愛好星空社員粉絲組成，天文社除有悠久歷史外，也樂於向民眾推廣天文知識，每年中秋節亦開放天文台讓喜愛天文民眾參觀，享受難得的中秋佳節。

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▲中原大學天文社迎接中秋佳節，本月1日與31日兩次滿月終將開放民眾透過天文望遠鏡觀測月亮，還有機會觀測天津四、織女星與牛郎星組成的夏季大三角天文景象。（圖／記者沈繼昌翻攝）

現任天文社長的鄭家羽指出，透過中原大學天文台專業望遠鏡，平時不容易觀測星星也能清晰地呈現眼前，不只社團成員，連星空迷學生都期待一年一度的天文觀測活動，天文台位於校內科學館11樓，10月1日中秋節將備準2至3台專業望遠鏡，包括折反射式望遠鏡（施密特蓋賽格林式望遠鏡）、折射式望遠鏡、牛頓反射式望遠鏡等設備，社員也會提供詳細解說，可讓民眾清楚觀測月球表面。

此外，為讓參觀民眾對天文景象有更多認識，天文社學生們也會現場導覽解說，搭配星座神話，以淺顯易懂方式讓民眾更能進入浪漫星空世界，如果天候不錯更有機會觀測到由天津四、織女星與牛郎星連成「夏季大三角」天文景象。

本次觀月活動若遇雨則會取消，相關訊息將在10月1日當天在社團粉絲專頁「中原天文社」公布，除一年一度的中秋節開放天文台，平日晴朗的週五晚上7點至9點也開放民眾觀賞星空，共享受天文之美。

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