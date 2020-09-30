後備部隊3成專業不足軍官缺員也逾6成　國防部：4面向專案檢討中

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

我國兵役制度在自2018年轉型為募兵制，但是募兵制實施後兵源問題持續遭到關注，根據立法院預算中心近期公布的110年度「中央政府總預算案整體評估報告」，指出我國後備軍官短缺將近6成。國防部表示，後備部隊選員會依軍種、階級、專長、戰術位置及戶籍地等條件來召集，後備部隊軍士官來源則以志願役後備軍士官為主，並朝4面向檢討研擬配套措施因應。

根據「中央政府110年總預算評估報告」顯示，我國2016年至今年度後備部隊，各項編制專長選充需求人數，約在22萬人至23.1萬餘人之間。後備軍人選充依軍種、階級、專長、戶籍地相符、年齡較輕等條件辦理，總缺員人數約介於2.6萬至4萬人之間，約佔需求人數的11.63％至18.35％。

預算中心報告分析，若將軍官、士官、士兵分類檢視，近5年士兵缺員比率，每年僅3.28％至4.46％，反觀軍、士官缺員比率逐年攀升，其中士官自22.14％增加」至43.87％；軍官更自2016年的39.1％增至今年的60.18％。

預算中心報告指出，後備軍人專長相符者，自2016年至今年皆低於7成，代表每年均有3成以上人員以「專長充代」或「專長適用」等方式選充，上述現象恐不利後備部隊整體戰力維持，主張國防部應就後備部隊選充人力不足問題，儘速謀求對策，檢討、精進後備部隊專長選充作業。

對此，國防部30日下午表示，因應兵役制度轉型，自108年起停止義務役預備軍士官考選，致後備部隊軍士官選充缺員逐年增加。國防部指出，後備部隊選員為按軍種、階級、專長、戰術位置及戶籍地等條件實施，後備部隊軍士官來源則以志願役後備軍士官為主。

國防部強調，有關缺員部分，國防部目前就增加後備幹部晉任員額、後備部隊編裝修訂、放寬軍士官選充對象及延長選充年限等實施檢討，並配合現役幹部現員調配及「提升後備戰力」專案研擬配套措施，以滿足後備部隊軍士官需求，鞏固後備戰力，籲請國人支持與放心。