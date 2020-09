快訊／空中加油擦撞！美軍F-35B墜毀　KC-130J緊急迫降

▲美國F-35B。(圖/路透社)

記者張方瑀/綜合報導

美國國防部29日證實,海軍陸戰隊一架KC-130J空中加油機與F-35B戰鬥機,在空中加油時發生擦撞,導致F-35B墜毀,所幸機上人員緊急彈跳逃生,沒有造成傷亡。這也是至今F-35系列戰機第4起墜毀事故。

綜合外媒報導,美國國防部29日,海軍陸戰隊一架F-35B戰鬥機在進行空中加油時,不慎和KC-130J空中加油機發生擦撞,結果F-35B墜毀,所幸機上人員緊急彈跳逃生;KC-130J空中加油機則在加州聖地牙哥郡(San Diego County)杰奎琳·科克倫地區機場(Jacqueline Cochran Regional Airport)迫降,所幸沒有造成任何傷亡。

據了解,這是F-35系列戰機至今第4次發生墜毀意外。2018年一架F-35B於南卡羅來納州海軍陸戰隊空軍基地墜毀,這是F-35B研發量產以來首次墜機意外;2019年時則有一架日本航空自衛隊F-35A在外海墜毀,機上人員失蹤。

Marine F-35B Crashes After Collision With KC-130 Over California; All Aircrew Recovered Safely - USNI Newshttps://t.co/sb7O86xjh8 pic.twitter.com/nQABOncwGq