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快訊／空中加油擦撞！美軍F-35B墜毀　KC-130J緊急迫降

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▲美國F-35B。（圖／路透社）

▲美國F-35B。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國國防部29日證實，海軍陸戰隊一架KC-130J空中加油機與F-35B戰鬥機，在空中加油時發生擦撞，導致F-35B墜毀，所幸機上人員緊急彈跳逃生，沒有造成傷亡。這也是至今F-35系列戰機第4起墜毀事故。

綜合外媒報導，美國國防部29日，海軍陸戰隊一架F-35B戰鬥機在進行空中加油時，不慎和KC-130J空中加油機發生擦撞，結果F-35B墜毀，所幸機上人員緊急彈跳逃生；KC-130J空中加油機則在加州聖地牙哥郡（San Diego County）杰奎琳·科克倫地區機場（Jacqueline Cochran Regional Airport）迫降，所幸沒有造成任何傷亡。

據了解，這是F-35系列戰機至今第4次發生墜毀意外。2018年一架F-35B於南卡羅來納州海軍陸戰隊空軍基地墜毀，這是F-35B研發量產以來首次墜機意外；2019年時則有一架日本航空自衛隊F-35A在外海墜毀，機上人員失蹤。

 

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