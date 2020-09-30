女大生顧中風父撐家計！勇奪IMC全國演講冠軍...吳鳳科大第一人

▲吳鳳科大蔡宏榮校長接見表揚的劉伍珊同學 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中華民國國際工商經營研究社（簡稱IMC）為提升台灣年輕人領導統御能力，特舉辦IMC全國領導統御演講比賽。就讀吳鳳科技大學應用數位媒體系的劉伍珊同學，8月1日通過比賽初賽拿下嘉義區第一名，並在9月19日總決賽中獲得全國冠軍。

吳鳳科技大學課外活動發展組為發展社團多元特色發展及推廣全人教育，歷經三屆IMC全國領導統御演講比賽皆有推舉優秀學生參與，且參賽結果收穫頗豐，歷屆皆有佳績。今年推派的劉伍珊同學更是一舉突破重重難關，在名校環伺的狀況下，成功斬獲冠軍殊榮。

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▲蔡宏榮校長感謝三位指導老師用心指導的劉伍珊同學頒發感謝狀(右一廖志超老師;右二蔡政玲老師;右三余亭誼老師) 。（圖／記者翁伊森翻攝）

劉伍珊同學家境困難，除照顧家中中風的父親外，另有一份餐飲業打工用來支撐家計。但憑著不服輸的個性，堅持每次下班後利用休息時間練習講稿直到深夜，更每天挪出兩小時研究上台時的服儀姿態，堅持不懈的毅力使她成功獲得此次比賽的冠軍。

蔡宏榮特別接見表揚，同時表示：「吳鳳科技大學教育的宗旨是敦品勵學、服務人群，並且發展全人教育。伍珊在強敵環伺的情況下獲此殊榮，正印證了本校長久以來發展的方向是正確，我們也由衷地恭喜伍珊，希望後繼能夠出現更多這樣的人才。」

▲陳滄海理事長頒獎獎狀及獎金給劉伍珊同學 。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳鳳科技大學自推派學生參加歷屆IMC全國領導統御比賽以來，劉伍珊同學為第一位獲得比賽冠軍的學生，校內師生與有榮焉，同感慶賀。