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竹科李宗瑞！娶星座正妹初夜就劈腿　閨房記錄50女！D槽資料夾流出

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白瑜長相甜美，是超高人氣星座正妹，卻曾因前夫多次外遇而罹患憂鬱和恐慌症。（圖／翻攝白瑜臉書）

▲白瑜長相甜美，是超高人氣星座正妹，卻曾因前夫多次外遇而罹患憂鬱和恐慌症。（圖／翻攝白瑜臉書）

圖文／CTWANT

聯發科張姓前中階主管遭爆是「竹科渣男」，安裝鏡頭偷拍性愛過程，被害者高達50人，本刊調查發現，張男是星座正妹專家白瑜的前夫，白瑜在新婚夜就發現丈夫劈腿，她為了孩子苦撐13年婚姻，導致自己罹患憂鬱症和恐慌症，甚至出現幻覺，張男還持續出軌，讓她忍無可忍，最終揮淚斬愛開啟新人生。

據了解，白瑜長相甜美、身材姣好，氣質溫柔清新，對星座更有自己的獨到見解，一出道就被封為「正妹專家」，在年輕族群中擁有超高人氣。在她開朗笑容背後卻曾有段坎坷婚姻，其前夫在聯發科工作，看似高富帥科技新貴，實則是偷拍成性的「竹科渣男」。

出生大陸山西的白瑜曾在節目上控訴，表示前夫當年為追求自己特地飛至南京對她展開追求，歷經2年多交往才決定結婚，但登記結婚當晚，前夫報備要與兄弟去喝酒聊天，白瑜當時不疑有他，前夫返家後卻接到酒店妹曖昧嬌喊「好想你」的電話，白瑜當場崩潰，還把自己鎖進衣櫃，但經不起前夫苦肉攻勢，還是決定再給他一次機會。

結婚後，張男工作移轉到印度，白瑜「為愛走天涯」，放棄自己大好前途跟去，卻發現他與多名女性關係密切，長期的不安全感和壓力讓白瑜罹患憂鬱和恐慌症，連針掉到地板都會讓白瑜嚇出一身冷汗，嚴重時還會併發氣喘，回娘家治療3年才痊癒。

而孩子誕生後，前夫未把重心移往家庭，反而以健身、戶外運動為由，周末幾乎都往外跑，白瑜想帶著孩子同行，卻換來前夫的暴怒大吼，此後又抓到張男行為不軌，與女性有不尋常關係，白瑜這時忍無可忍，終於決定離婚。

白瑜離婚後開啟新的人生，學習催眠、星座、奧修禪卡和心理，並憑自己的專業拚出一片天，她也希望以自己的故事與力量幫助他人，鼓勵所有勇敢離婚的女性。

本刊求證張男，他全盤否認偷拍女性，並表示已經委請律師處理此事，還說「最近出現很多奇怪的跡象」，對於是否因偷拍之事遭聯發科開除?他說「我已經從聯發科離職一段時間。」強調目前未看到相關影片或檔案內容，不能確認真偽而無法表達意見。

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▲▼竹科渣男。（圖／CTWANT提供）

▲男在外營造陽光、愛孩子的正面形象，私底下卻是偷拍約50名女子的「竹科渣男」。（圖／翻攝畫面）

聯發科技股份有限公司是台灣IC設計龍頭，公司內卻暗藏「竹科李宗瑞」，其張姓中階主管遭爆料，在房間安裝攝影機偷拍與女友、炮友和劈腿對象的性愛過程，檔名更依照女子特徵和心得來分類，受害者人數眾多，連知名大學中文系和音樂系女學生都中鏢。

本刊調查，張姓男子年薪達千萬元，憑藉高挑身材和出色外型，情場上可說春風得意，是該公司知名的「高富帥」新貴，他在外總營造開朗、愛孩子的正片形象，但前女友欣欣（化名）卻爆料，張男多次劈腿，還偷拍與炮友、歷任女友和女友閨密的性愛影片，是不折不扣的「渣男」。

「做的時候他一直往那方向看，我好奇看仔細點，發現竟有東西在那邊閃。」欣欣指控，張男總將鏡頭藏在房間角落，以平行角度「紀錄」所有過程，連浴室都裝有針孔，惡劣行徑宛如李宗瑞翻版。

更過分的是，張男為方便日後「回味」，還將檔名依照被害人髮型、學校和身材等特徵，以及自身「感受」來分類，受害者數量驚人，連知名大學中文系和音樂系女學生都受害，他更特別強調「長髮氣質」、「爽爽爽」等齷齪字眼，欣欣翻看張男電腦才得知真相，幾乎心碎。

欣欣難以接受張男噁心舉動，心寒提出分手，並與受害者聯絡，組成「婦仇者聯盟」打算集體提告，希望更多被偷拍女子可以勇敢指證，讓這位「竹科惡狼」得到他應有的懲罰。

本刊求證張男，他全盤否認偷拍女性，並表示已經委請律師處理此事，還說「最近出現很多奇怪的跡象」，對於是否因偷拍之事遭聯發科開除？他說「我已經從聯發科離職一段時間。」強調目前未看到相關影片或檔案內容，不能確認真偽而無法表達意見。

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