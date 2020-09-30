教師節祭孔大典！翁章梁任主祭官親送智慧糕...小朋友拔智慧毛

▲嘉義縣109年度慶祝教師節祀禮祭孔大典 翁章梁親自分送智慧糕 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣各界為紀念至聖先師孔子2570週年誕辰釋奠典禮，特在928教師節當天於嘉義縣新港鄉文昌國小舉行祭孔大典，孔子為儒家思想的始祖，教育理念「因材施教」、「有教無類」成為兩千多年來杏壇的良師典範，而孔子的祭祀典禮是推崇儒教的一種禮俗，藉以延續傳統禮教，發揚尊師重道精神，至今已是重要的文化資產。

嘉義縣祭孔大典在文昌國小辦理有其淵源，文昌國小位址為清道光二年笨新南港蘭社及道光十五年建立的登雲書院舊址，當時由王得祿將軍倡議及地方仕紳樂捐興建登雲書院，書院內設有文昌祠，祠內供奉孔子神位，使至聖先師的香火與教澤流傳鄉里，此孔子神位現今仍供奉在文昌國小三樓文昌祠，因此文昌國小成為全台唯一在校園內有孔廟的小學。

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嘉義縣政府為緬懷先聖先賢、尊崇儒術及延續文化傳承，民國94年開始在文昌國小以古代的樂舞行列表演佾舞祀禮儀式，在祭孔典禮中陳設音樂、舞蹈，並呈獻牲醴供祭之物，儀節隆重表達崇敬孔聖之意，藉以弘揚師道。

今年受新冠肺炎疫情影響，許多來賓無法到現場觀禮，特地安排全程同步實況錄影轉播，民眾只要搜尋嘉義縣文昌國小祭孔大典，即可同步在線上收看實況轉播。

▲翁章梁參加嘉義縣109年度慶祝教師節祀禮祭孔大典 。（圖／記者翁伊森翻攝）

教師節當天在卯時舉行釋奠大典，由縣長翁章梁擔任正獻官，各界代表擔任陪祭官，由新港國中學生擔任禮生、文昌國小學生擔任佾生、樂生，典禮在鼓初嚴、鼓再嚴、鼓三嚴後，正式揭開祭典活動，依序進行迎神、上香、奠帛爵、行初獻禮、恭讀祝文、分獻禮、終獻禮、送神等古禮，最後完成燒祝帛的「望燎」儀式。

▲嘉義縣109年度慶祝教師節祀禮祭孔大典糕 。（圖／記者翁伊森翻攝）

在莊嚴隆重的釋奠典禮後，嘉義縣政府以藤編的牛隻插滿智慧筆供參與來賓及小朋友進行拔智慧毛(智慧筆)活動，由翁縣長親自分贈智慧糕給到場的來賓及小朋友，翁章梁祝福每位孩子都活潑快樂、福慧增長，也期望教師都能遵從孔子的教育精神，以差異化教學，讓每位孩子獲得最好的照顧。