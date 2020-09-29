賴惠員獲評選優秀立委　兩國會監督聯盟雙雙獲獎

▲台南新科立委賴惠員名列優秀立委及口袋國會評鑑全院委員4A優質立委，消息傳來，台南溪北鄉親都與有榮焉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

公民監督國會聯盟29日公布本屆立法院第一會期立委評鑑結果，共有30位立委獲評選為優秀立委，台南新科立委賴惠員不負眾望，名列優秀立委行列，同在29發表的口袋國會立委評鑑，立委賴惠員榮獲口袋國會評鑑全院委員4A優質立委，消息傳來，台南溪北鄉親都與有榮焉，深慶選對人！

出身台南後壁的立委賴惠員，早在擔任台南市議員時，即立志更上一層樓，問鼎溪北立委，擴大服務層面，全力為廣大的台南鄉親與地方的繁榮發展打拼，所以勤耕基層、廣結善緣，甚至因而錯失連任議員機會亦在所不惜。幸而，溪北鄉親的眼睛是雪亮的，他們對於賴惠員的努力與付出都看在眼裡，即助她一償宿願，將她順利送進立法院。

賴惠員表示，為報答鄉親的厚愛，自進入立法院起便不斷砥礪自己，要求自己每天都第一個到立法院報到，奮發鑽研國政議題，除了從內政委員會著手之外，更深耕農業、教育與交通議題，全力爭取溪北地區建設經費補助，盼能對台南市政與產業發展提供助力。

所謂皇天不負苦心人，在立委賴惠員的積極奔走下，確實為溪北的重要基礎建設，尤其是道路與橋梁的開闢與興建，立下不少汗馬功勞，也為她贏得公民監督國會聯盟的肯定，評選為優秀立委。

賴惠員強調，此次兩個國會監督聯盟都給予肯定，是榮耀更是責任，未來在立法院會繼續為台南地方建設爭取更多中央補助，持續監督國政運作，繼續扮演一個稱職的民意代表，為台灣人繼續打拼！



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