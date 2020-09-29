罵21歲女「做酒店」！台北女下班被擄走「狗繩綑綁」…凌虐近1天

▲蘇女下班後，被高女等人強擄凌虐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北28歲高姓女子不滿蘇姓女子辱罵21歲許姓女子「下海」、「做酒店」夥同25歲葉姓、方姓、胡姓男子將蘇女押走凌虐，並以狗繩綑綁手部、領走提款卡內現金且逼迫簽下4萬元本票。士林地院日前審結，依妨害自由罪分別判處10月到1年6月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，高女不滿蘇女嗆許女「下海」、「作酒店」、「婊子」等話，2018年3月22日晚間8時到蘇女工作的火鍋店理論，並夥同葉姓、方姓、胡姓男子等待蘇女下班，將蘇女及其同事強押到租屋處內開始凌虐。

高女在租屋處內要求蘇女道歉被拒，率先甩蘇女巴掌，其他人則以球棒、手腳毆打，甚至恐嚇「敢報警就埋了」，並以狗繩綑綁蘇女的手、塑膠袋套頭、登山杖打腳等方式凌虐，最後拿走蘇女的提款卡盜領。

蘇女與女同事被囚禁數小時，直到蘇女以「下海婊子」為名簽下4萬元本票才被釋放，她也直接前往警局報案求救。對此，高女等人否認犯行，表示僅要求蘇女道歉，沒料想到會打人、逼簽本票。

法官不採信高女等人說詞，認為高女夥同男子到蘇女上班地點、再以人數優勢擄人，且拘禁近1天的時間，期間還動手毆打、索取財物，僅許女沒有動手，因此依恐嚇取財罪分別判高女及葉男1年徒刑、方男1年6月徒刑、胡男1年2月徒刑，許女10月徒刑，全案可上訴。

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