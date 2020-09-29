稽查不合格！瓦城：更嚴格規範食材保存　壽司郎：加強衛生管理

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

食藥署22日公布「地方人氣觀光景點美食餐廳」稽查結果，瓦城泰統集團旗下的1010湘竹北光明店與台灣壽司郎台北中華路店都複抽不合格，瓦城表示將更嚴格規範食材保存，而壽司郎將會加強相關衛生管理。

針對1010湘竹北光明店稽查一事，瓦城泰統表示，集團一直秉持嚴謹態度，嚴訂所有食材最佳保鮮期限，今年3月食藥屬稽查時發現該店「臭豆腐」單一原料逾期，瓦城泰統表示，此原料並沒有提供給顧客，但原料卻未正確放置於報廢區，公司已強化內部教育訓練，並採更嚴格規範各店進行食材之雙重複查流程，確保提供消費者100%安心美味。

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壽司郎表示，關於松葉蟹鮮蝦沙拉複查不合格一事已改善，也回報給食藥署，目前松葉蟹鮮蝦沙拉仍正常供應。壽司郎指出，未來將會加強相關衛生管理，同時也會持續請第三方檢測單位來維持食品衛生符合政府規定。

食藥署22日公布「地方人氣觀光景點美食餐廳」稽查結果，結果有2家業者有貯放逾期食品，分別是知名泰式料理「瓦城泰統竹北光明店」和苗栗的「蘇維拉庄園餐廳」，由所轄衛生局各裁處12萬及6萬元罰鍰。另外，「台灣壽司郎台北中華路店」松葉蟹鮮蝦沙拉生菌數超標，複抽不合格，裁處3萬元。

而在菜單標示部分，本次共查獲3家餐廳業者菜單標示為「鱈魚」，惟使用的原料為「非鱈魚」，包括新竹市東區的「藝軒私房料理」、台中市南屯區的「雅園新潮婚宴會館」，台南市中西區的「吾亦私私房菜」，目前已由所轄衛生局各裁處4萬元罰鍰。

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