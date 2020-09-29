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Google 強制要求開發商須透過 Play 商店交易！　期限在明年 9 月底

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▲Google Play,Paly 商店。（圖／9TO5Google）

▲Google Play 商店。（圖／9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

Google 正打算加強對App內購政策的管理，向開發者們要求必須要透過 Google Pay 商店來交易。Google 計劃在下周更新商店指南，讓大多數的 app 都必須透過 Google 的支付管道進行下載、更新及訂閱。

事實上，Google Play 商店一直都有在實施這些規範，然而諸如 Netflix、Spotify、Tinder 等等，均在程式內提醒消費者可以透過繞過 Google 使用其他管道付費，如此一來會更便宜；但相反地，Google 少賺了 30％ 的費用。

近期 Epic Games 開始讓玩家直接在《要塞英雄》內進行支付購買，繞過 Apple 和 Google 這樣的商店平台，為了殺雞儆猴，Apple 和 Google 均從自家商店下架了《要塞英雄》，Epic 對此相當不滿，也反過來提起反托拉斯訴訟；不確定會不會再有公司對蘋果提起這樣的訴訟，然而蘋果本身已被不少公司指控違反反托拉斯法。

據外媒《9TO5Google》報導，Google 強調，這並不是新政策，也不至於對大多數的 Google Play 開發者造成影響，過去一年中少於 3％ 的開發者在 Play 商店上販售數位商品，而絕大多數，約 97％ 也已經在使用 Google Play 的結算系統。

Google 要求開發者必須在明年 9 月 30 日之前改正，讓民眾使用 Google 的付款系統，不是獨立的支付系統，並重申當開發者向用戶收取下載 App 費用或售出其他商品時，才會收取服務費。Google 認為這是相當公平的，如此一來也才能讓平台和開發者創造雙贏。

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