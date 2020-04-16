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Google Play推「兒童」新分類　幫家長把關安全App

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▲▼Google Play 推出「兒童」分類。（圖／取自Google Blog）

▲Google Play 推出「兒童」新分類。（圖／取自Google Blog）

記者王曉敏／綜合報導

兒童App的使用率愈來愈高，為了能進一步把關孩童的使用情況，避免其接觸不良App，Google昨（15）日於Google Play上推出「兒童」分類，讓家長及孩子能集中瀏覽那些較適宜兒童下載的App。

此外，Google也設定了「老師認可」機制。為了在Google Play上列出最適合兒童的App，Google與全國各地的學術專家及教師合作，包括來自哈佛大學教育學院的首席顧問Joe Blatt及喬治城大學Sandra Calvert博士，經過教師評估，將符合其質量標準的App即可獲得「老師認可」徽章。

Google Play將根據年齡、體驗質量、豐富程度及愉悅性等因素替App進行評級，並會在App的描述中寫上該App獲高度評價的理由，以協助家長衡量該App是否適合自己的孩子。

Google表示，其原先是計畫於今年稍晚才推出該功能，但由於新冠肺炎疫情，許多學校被迫停課，使「教育」的重責大任也全部轉向了家長。Google指出，提早推出該功能可能會使部分App還沒來得及被劃入「兒童」分類，但他們將「盡快」進行審查。

目前該功能預計將於近日內於美國率先推出，未來幾個月內則會推廣至全球範圍。

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