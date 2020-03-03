Play Store出包！多款App神秘「被消失」　Google火速修復

▲有開發者反映，其Android App神祕地從Google Play Store上消失。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

外媒報導，許多Android App昨（2）日神祕地從Google Play Store上消失，雖然Google已於5個小時內將消失的App恢復正常，但並未具體描述App消失的原因。

Play Store可說是中國大陸以外Android App的樞紐，因此有大量開發者靠著該平台維生，無論是透過App內的廣告還是付費的服務，在這種情況下，營業用的App遭Play Store刪除，可是會大大關係到收入。

也因此，不少Android App開發者對於自家App，無端在Play Store上神秘「被消失」，都感到非常驚訝，相關討論在推特及Reddit上都有，包括媒體播放器Kodi，及由群暉科技Synology開發的監控App DS cam等，都有類似情況。

App被消失的開發人員皆未收到任何App被下架的通知。Google獲悉後，已於台灣時間今（3）日清晨恢復這些受影響的App，不過並未具體描述原因。

在Google回應前，開發者也提出一些自救方式，能在短時間內迅速讓App重返Play Store，例如開發人員在Play Store上對App描述進行細微修改，如添增一小段說明甚至是增加一個空格，此舉將迫使Play Store更新有關該App的資訊，從而觸發App重新在Play Store「現身」。