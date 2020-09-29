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美軍機上半年在南海「活動3000次」　華春瑩怒嗆：這才是軍事化！

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▲▼澳洲與美國軍艦進入南海。（圖／路透）

▲澳洲與美國軍艦進入南海。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國國務院27日發聲明，抨擊中國未遵守承諾，持續推動南沙群島軍事化。對此，大陸外交部發言人華春瑩28日在推特「火力全開」，指美軍半年來有3000架次飛機、60艘軍艦進入南海，這才是「南海軍事化」。

美國國務院27日發表聲明，稱中國「違背了無意在南沙群島搞軍事化的承諾，大搞挑釁性的南海軍事化」。針對美方的指控，華春瑩在推特上標記美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus），質問道，「軍事化意味著什麼？在本國領土上部署必要的國防設施，是主權國家根據國際法享有的自我防衛權利。這不是軍事化。」

▲▼ 華春瑩的推特PO文 。（圖／翻攝自推特）

▲華春瑩的推特PO文 。（圖／翻攝自推特）

華春瑩強調，中國致力於同地區國家共同維護南海和平穩定，當然「我們也有權採取必要措施，維護國家主權和領土完整」。

華春瑩進一步指出，美國在世界各地建立了400多個軍事基地，經常派遣先進的飛機和軍艦到其他國家家門口，以軍事威脅炫耀武力，「美方進行高度挑釁性的近距離偵察任務，偵察機距離中國廣東只有88公里。這是南海軍事化。僅今年上半年，美國就向南海派遣了約3000架次戰機和60艘軍艦，並在南海開展了『雙航母行動』。這是南海軍事化。」

▲▼美軍「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）和「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群在南海進行演練。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）和「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群在南海進行演練。（圖／達志影像／美聯社）

另外，大陸外交部發言人汪文斌28日也作出回應，指南沙群島進行軍事部署是「必要的國土防禦設施」，只是行使國際法賦予的自保權和自衛權，中國主權範圍內「合情、合理、合法，與軍事化無關」，這與各國在本國領土上佈防，本質上沒有任何的不同。

他更直指美國才是南海軍事化的最大推手、南海和平穩定的最大威脅，國際社會和地區國家必須高度警惕，堅決反對美國一些戰爭販子搞亂南海且搞亂東亞的險惡圖謀，「中國有決心有能力堅定維護國家主權和領土安全，並將繼續堅定同地區國家一道，共同維護南海的和平穩定。」

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