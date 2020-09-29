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裴洛西：川普疑欠普丁錢　負債可能破110億！這已是國安問題

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▲美國民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

日前《紐約時報》一篇報導指出，川普在2016與2017年合計只繳了1500美元（約新台幣4萬3891元）的稅，且過去15年內有10年因為帳務虧損，根本沒繳所得稅。民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）對此表示，總統似乎背負著超過4億美元（約新台幣116億元）的債務，所以「這對我來說是一個國家安全問題」。

根據BBC報導，裴洛西接受美國國家廣播公司NBC訪問表示，川普以個人身份向貸款人擔保欠下數億美元，而我們不知道這些貸款人是誰，「這位總統似乎背負著超過4億美元的債務，是欠了誰？是不同的國家嗎？他們有什麼影響力？」

裴洛西暗示，川普欠債的對象可能是俄羅斯總統普丁，「問題在於普丁對總統有什麼影響，政治、個人或是經濟方面？」

報導指出，川普28日於推特反駁，自己已支付了數百萬美元的稅款，但也得到了稅收抵免，媒體爆料的稅務問題以及「其他非法獲取的」毫無意義的消息，都只是出於惡意的假新聞。《紐約時報》則回應，報導中的資訊是由「合法管道」取得，並且經過仔細審查。

據《紐約時報》報導，在入主白宮的2年內，川普經營的企業從外國人士獲得了7300萬美元（約新台幣21.1億元）的收入，但高爾夫球場與酒店等主要事業，仍是以數百萬甚至是數千萬美元，年復一年地在虧損。

關於公司連年虧損的傳聞，川普則表示，與他的資產價值相比，他的「負債很少」。

▼美國民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲裴洛西認為川普稅務問題是對美國工薪家庭的侮辱。（圖／路透）

報導認為，在成為總統之前，川普是一個著名的商人和房地產大亨，他成功塑造了一個白手起家的億萬富翁形象，觀察人士表示，這一形象可能會因這些消息而受損。

裴洛西認為，除了國安問題，川普如此的避稅行為是對美國工薪家庭的侮辱。

報導稱，雖然民主黨候選人拜登本人目前還沒有對此發表評論，但他的競選團隊在推特上強調，教師、消防員和護士繳納的稅款都超過川普2016年繳納的750美元（約新台幣2.1萬元）。

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