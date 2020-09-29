恒大爆財務危機！國內基金「曝險39億」心慌慌　強勢逆轉股價飆20%

▲恆大集團創辦人兼董事局主席許家印。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸地產巨頭恒大集團傳出財務危機！外傳國內投信發行的基金曝險至少超過15億美元（約新台幣450億元），當中也包含台灣，因此引發基金投資者人心惶惶。金管會28日對此回應，稱到8月底止，國內投信發行基金投資恒大集團債券及股票金額，共只有39.4億元。

恒大近日來可謂是輿論關注的熱點，外傳國內投信發行的基金曝險至少超過15億美元，且涉及的基金檔數超過20檔，市場對此反應激烈，導致前期恒大股價和債券同時大跌。

《中國證券網》指出，恒大股債齊跌離不開空頭的推波助瀾，25日中國恒大成交額28億港元，其中做空金額便高達11.77億港元。不過，多空力量的扭轉來得非常快，25日就有大量資本抄底，當天晚上，恒大公佈最新經營情況，用硬核經營資料證明其具備正常健康、財務穩健的良好基本面。

經過一個週末蓄勢，中國恒大相關股票和債券週一（28日）全線反彈，截至收盤中國恒大、恒大汽車雙雙漲逾20%，恒大幾隻債券漲幅也在3%~14%之間。

▼ 恆大股價起死回生。（圖／奇摩股市）

另外對於外界的擔憂，投信法人指出，從風險控管的角度來看，基金投資團隊在建構債券投資組合時，已分散發債機構、單一持債、產業與國家的集中度風險。

投信法人稱，恆大為中國大陸大型綜合地產開發商，面臨違約的可能性仍相對低，而且在各檔基金的持有比重普遍不高，對整體投資組合的影響有限，且也不會對其他國家或產業的發債機構有滾雪球的連鎖反應，但會繼續密切注意後續發展，並適時採取措施以保障投資人權益。

金管會官員表示，根據投信投顧公會從資料庫調出最新資料，到8月底止，國內投信發行的基金，目前投資恒大集團債券及股票的基金有數十檔，曝險金額39.4億元。在這數十檔基金中，恒大集團曝險占基金投資比重最高的是3.07%，最低的是0.09%。

官員表示，法規規定基金投資單一公司比重不可超過10%，一般公募基金會更分散，以最高的3.07%來看，風險還算在可控制範圍，對個別基金淨值影響也還好，恒大目前主要是債券價格下跌，尚未違約；投資恒大集團債券及股票的基金，總規模合計4470億元，其中投資恒大集團金額是39.4億元，占基金規模僅0.9%。