恆大10萬人足球場「蓮花盛開」方案過關　許家印親自構思造價516億

▲恆大10萬人足球場緊鄰廣州南站，建成後將形成周邊商圈服務業新地標。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

恆大足球場設計方案昨（3日）在廣州城市規劃委員會相關會議上獲全票通過。據悉，這項設計方案由恆大董事局主席許家印親自構思、美國Gensler公司擔綱設計，未來會在番禺區打造一座世界規模最大並容納10萬人的專業足球場，造價達120億元人民幣（約新台幣516億元，下同），計劃在2022年底前竣工並投入使用。

▲恆大新球場由董事局主席許家印親自構思、美國Gensler公司擔綱設計。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，此次通過的足球場設計方案靈感來源於「並蒂蓮」，寓意「高潔、堅韌、團結」的中華傳統文化品格及「蓮花盛開，連奪桂冠」的美好願景。外觀採用現代形態學手法進行寶石般多面切割，項目設計以抽象的建築語言，融匯層層包裹的高科技表皮肌理、極致輕盈的建築元素。

此前，恆大足球場曾傳出有三種設計方案競標，其中，粉紅色蓮花含苞待放的設計造型一度被視為出現的大熱門，不過，最終通過的是以俯角「並蒂蓮」及側面鑽石造型的設計方案脫穎而出。

▲恆大足球場「蓮花」方案遭捨棄，並蒂蓮造型勝出。（圖／翻攝澎湃新聞）

據瞭解，廣州恆大足球場的概念構思及方案審查為董事局主席許家印親自出馬，設計師為美國Gensler公司的副總裁、設計總監Hasan A·Syed。

▲恆大足球場設計方案靈感來源於「並蒂蓮」，寓意「高潔、堅韌、團結」。（圖／翻攝澎湃新聞）

恆大集團總裁夏海鈞表示，廣州恆大足球場將設有16個VVIP包廂、152個VIP包廂、國際足聯區、運動員區、媒體區、新聞發布室等配套設施，「從地下一樓至地上六樓規劃兒童世界、國際美食、文化娛樂、體育運動、精品零售、教育培訓、休閒餐飲、生活配套等8大業態122項品類。」

夏海鈞指出，恆大未來還將於國內再建3至5個可容納8-10萬人的超大型專業足球場。