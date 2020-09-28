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美軍太集中…難防中國攻擊！　美陸戰司令：須分散太平洋戰力配置

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▲▼中關於共軍核彈道飛彈射程地圖。（圖／翻攝自2020中國軍力報告）

▲解放軍核彈道飛彈射程地圖。（圖／翻攝自2020中國軍力報告）

文／中央社

美國陸戰隊司令柏格表示，美軍必須改變過去70年來在太平洋的戰力配置，把部隊部署到更多地方和更廣泛的區域，以分散中國的攻擊目標。

「國防新聞」（Defense News）網站報導，柏格（David Berger）本週在一年一度的「現代陸戰隊」（Modern Day Marine）大會上，告訴參與視訊會議的聽眾，在二戰和韓戰過後，美國海軍及陸戰隊的部署宗旨為因應朝鮮半島潛在危機，但那樣的部署模式不足以回應中國威脅強化。

柏格說：「就未來10年或20年而言，這不是個好的部署模式，我們必須重新檢視。」

目前美國海軍和陸戰隊在西太平洋的部署高度偏重日本。

美國海軍在東京南方的橫須賀，部署了航空母艦、巡洋艦和驅逐艦等；在日本南部、隔著對馬海峽和大韓海峽與韓國相望的佐世保，則部署了兩棲艦隊。

美軍陸戰隊的第3陸戰隊遠征軍（III Marine Expeditionary Force），部署在日本和台灣中間的沖繩。根據駐日美軍網站，目前日本境內約有1萬8000名美軍陸戰隊員。

之前已有分析家質疑美軍部隊如此集中是否明智，因為在當前這個時代，固定基地愈來愈容易遭受中國飛彈和轟炸機攻擊。美軍「2020中國軍力報告」就指出，近年來中國攻擊日本境內目標的能力顯著強化，攻擊關島的能力也在提升。

柏格說，為了因應威脅，美國必須分配部隊、分散潛在目標，讓中國更難鎖定。

他表示，美軍在太平洋的部署模式，要讓美國能跟夥伴、盟友合作，同時嚇阻中共解放軍等部隊試圖改寫全球過去70年來確立的常規，「所以我們的態勢必須改變」。

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