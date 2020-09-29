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日女在渣男家跳水式輕生　仲介拍攝凶宅驚見「陰魂」在飄

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記者葉睿涵／綜合報導

YouTube頻道「迷上癮」分享一則日本真實的凶宅靈異事件。一名菜鳥房仲業者被分配到一間凶宅去拍攝屋況，不料卻拍到令人毛骨悚然的異象。

今年5月初入職場的小林被主管安排到現場拍攝房子的屋況，供客戶做參考。出發前，小林先查看了一下房子的資料，發現這間有著3房2廳好格局的房子，每月租金居然只要3000元，而且還包含停車費跟管理費。

小林心中起疑，馬上跑去找主管了解。主管很乾脆地告訴他，那間房子曾發生過一起命案。

▲▼女鬼。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲房仲業者不時會接到一些凶宅的案件，發生的軼事讓人毛骨悚然。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

原來，一個住在該公寓二樓的花心男子，在劈腿被發現後，女朋友承受不住打擊，便跑到男子住的公寓頂樓跳樓自殺。這名心碎的女子本來是要跳到男友房間前面的陽台，結果卻跳錯位子，落在了上面那間的陽台上。

女子以跳水的姿勢摔下，頭著地落在陽台上當場死亡。房間的房客在發現後嚇得趕緊搬走，劈腿的那名男子後來也搬走了。雖然之後有新房客入住，但是都住不到一個月就搬走了。

即使房間發生過如此駭人聽聞的事件，但菜鳥小林還是要與兼職的一個姐姐到現場拍照。倆人走到房間門口，在打開門的那一瞬間，就感覺身體產生了強烈的不適感。

▲▼女鬼。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲YouTube頻道「迷上癮」指出，這是真實發生在日本的真人真事。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

那天的天氣很熱，但房內是一個密閉空間，在完全沒有日照的情況下，還透出一股陰冷的氣息。兼職的姐姐嚇得不敢和小林一起進去，他只好硬著頭皮獨自到房間拍攝。

小林使用數位相機一張一張地拍著。3房2廳的格局要拍的張數也不少，待在房裡的時間自然也比較長，但小林的心裡卻怕得要命。尤其是在沒有用電燈的情況下，要拍攝漆黑的廁所和浴室，還只能仰賴相機的閃光燈，想想就覺得超恐怖！

要拍攝影片時，小林站在了房間正中央，並將相機調到攝影功能，然後全身轉一圈，短短10秒就能完成。由於心裡想趕快離開，這10秒小林撐得是冷汗直流。終於完成任務後，他迅速奪門而逃，希望姐姐能趕快檢查完畢，倆人好趕緊離開。

▲▼女鬼。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲小林的影片一直出現不明的髮絲。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

殊不知，在姐姐翻看影片時，發現他錄到一些奇怪的雜音。此外，畫面的右邊出現了小林在拍攝時沒看見的，從上而下的頭髮在飄動，嚇得姐姐立刻大叫了起來。

小林將影片重新播放一次，只見那撮頭髮一直跟着畫面轉動，令他百思不得奇解，「正常來說，若是有女子在前面，應該會看得到頭髮和肩膀，但為何影片中只看得見頭髮，卻拍不到臉或肩膀」。

細思許久後，他才終於想起，跳樓自殺的女子是頭著地去世的。可見當天，祂是一直從天花板倒吊盯着他看，所以影片中才會出現祂飄著的髮絲，卻不見頭和肩膀。

細思極恐的小林嚇得趕忙刪去影片。自此之後，只要他需要到房子拍攝，就一定會在口袋中放一包鹽辟邪。

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