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祖傳遺產地「剩一紙租約」　農家女為弱勢奔走勇嗆林務局

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財務會計專家鍾如云不滿家中祖傳地竟需要向政府「租借」，遂研究起法規，還為有同樣遭遇的老農討公道，多次進出林務局理論。（圖／張文玠攝）
▲財務會計專家鍾如云不滿家中祖傳地竟需要向政府「租借」，遂研究起法規，還為有同樣遭遇的老農討公道，多次進出林務局理論。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

從小在山林間長大的鍾如云（61歲），是財務會計專家，她自16歲離鄉北上謀生即很少接觸農事，直到務農的父親過世，家中10個兄弟姐妹無人承繼父業，她才和6妹聯合辦理繼承手續，這才知道她們家只剩下一紙租約，土地所有權早已歸政府，而且南部山區有很多和她相同遭遇的農民，從此她不計辛勞替農民討公道，多次為了農民和林務局官員對抗辯護。

鍾女說，日據時代山區土地清查工作只做到台中以北，之後日本人即戰敗退回日本，因此台中以南的山區平地人民幾乎都沒有土地證明，也因此被政府逐一收回國有，近年交由林務局主管，但林務局竟以林地租約迫使農民就範。

鍾女強調，林務局以《民法》為手段，不簽租約的林農，屬於《民法》上的「無權占用」，上法庭非輸不可，定讞後就會被裁定需拆屋還地及剷除農作物，這些離開祖先留下家園土地的農民往往欲哭無淚，也哭訴無門，林務局承辦人員一句話「依法院判決行使公權力」，就堵死農民所有的陳情作為。鍾女對農民被林務局強迫拆屋還地的案子十分關心，指控林務局的公告根本就是謊言。（圖／讀者提供）
▲鍾女對農民被林務局強迫拆屋還地的案子十分關心，指控林務局的公告根本就是謊言。（圖／讀者提供／CTWANT提供）

至於簽下租約的農民也有解決不了的問題，鍾女說，因為林務局的租約會規定山林地只能種植造林植物，凡是檳榔、茶樹、咖啡、果園，都是違反租約的農作，不准種植採收，農民如何生活？甚至就連住的地方也有規定大小，3、50坪對都市上班族來說或許不算小，但對山區農民而言，連放農具也不夠。

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鍾女認為，政府奪取早先幾百年前就在此落戶耕作的農民土地，這是一種搶奪農民賴以為生的私產行為，導致長期以來農民一直飽受政府壓迫而無法安居樂業，但官員不為所動。

由於鍾女沒有機會直接面對決策者，只能找林務局的承辦人員，儘管她也知道作用不大，但她說：「告訴他們農民的痛苦與無奈，這些坐辦公室的人才會了解，而且他們可以向上級反映提出修法或放寬政策。哪有還在用50多年前的空照資料來判定農民耕作與否，卻不以農民的實際耕作情形作為依據？何況無論竹林、果林、木林或是雜樹林都是農民的先祖開墾耕作，所以才有今天的各種林貌。」立委陳明文曾找林務局副局長廖一光與林農座談，但顯然大家並不買帳，鍾女說：「因為他們已經被騙了很多次。」（圖／讀者提供）
▲立委陳明文曾找林務局副局長廖一光與林農座談，但顯然大家並不買帳，鍾女說：「因為他們已經被騙了很多次。」（圖／讀者提供／CTWANT提供）

鍾女說著又取出一本林務局印製的宣傳手冊「務實放寬，林農換約不卡關」給記者看，她說：「還不卡關咧，哪個不被卡？哪個能順利換約？」「說不卡關，但限制條件一大堆」。

原來最近林務局向農民宣導務實放寬林農換約不卡關，鍾女說，「結果照樣是原來的條件設限，牽扯無法訂約都是一場騙局」，而且現在政府竟想用環團來卡關農民的權益，這就是政府不負責任，根本不想把土地還出來或是給農民承租的一種推托之詞。

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