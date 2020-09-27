大雞腿單賣60！客人嫌貴秒走　她「狠酸一句」讓網直呼：超中肯

▲大雞腿單賣60元，客人一聽變臉秒走，她一句感嘆讓網直呼「中肯」。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者趙蔡州／綜合報導

物價高漲、薪水幾乎凍漲的時代，總讓人感到生活不易，民眾吃三餐時難免會考慮價格。一名從事餐飲業的網友在臉書表示，她碰上一名客人買60元大雞腿嫌貴，讓她感嘆製作一隻好吃的雞腿「背後都需要成本啊」，「如果今天換成一杯有品牌的飲料60元，客人就不會覺得貴了」，文章立刻引發網友熱議。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，她店內販賣的雞腿便當一份90元，包含一隻主菜大雞腿與4樣配菜，前幾天碰上一名客人詢問「單買雞腿多少」，她隨即回答「單買1支60元」，結果對方立刻臉色一變說「蛤……要60元喔，那不用了，謝謝」，就立刻離開不買了，讓她看了非常無奈。

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原PO解釋，她們店內堅持使用台灣雞，每一隻雞腿一定要清洗乾淨、挖背面那個凹洞與剪皮等，不論是炸的或滷的，前置作業非常繁複，店租人力時間都需要成本，「前陣子雞腿也漲幅很多，但是我們卻沒有漲價，「你跟我說要60（很貴），如果換成一杯有品牌飲料要60元時，就不會覺得他貴了，這什麼概念。」

其他網友看了後紛紛力挺，有人說「星巴克一杯100多，都不覺得貴」、「現在60很可以啊，而且滷的又漂亮」、「品牌飲料也太中肯」、「現在雞肉貴成這樣賣60還嫌」、「60元已經行情價了，還想要多少」、「所以我都直接買便當，就沒有這種煩惱了。」