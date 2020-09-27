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復古冰果室、巨型汪星人狂吸20萬人　創意台中展期27日落幕

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▲在台中車站舊站舉辦的創意台中27日結束10天展期。（圖／台中市政府提供）

▲在台中車站舊站舉辦的創意台中27日結束，10天展期共吸引超過20萬人次參與。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

首次在國定古蹟舉辦的2020創意台中在27日畫下句點，這次活動中將音樂市集搬到舊站月臺、站前廣場有高達4米彩繪可愛汪星人，以及匯集台中知名冰品的復古鈴蘭冰室、設置鐵道旗語藝術裝置等，10天展期就吸引超過20萬人次參與。

文化局表示，創意台中走過10個年頭，活動第一次選在國定古蹟台中車站舊站辦理，台中車站舊站擁有超過百年歷史，除了將音樂市集搬到舊站月台上，為老月台注入年輕活力，范特喜旗下的綠光小市與MINI市集也號召台中文創頭家們共襄盛舉，一路比劃到底的鐵道旗語藝術裝置「擬旗化語」，軌道上兩排連動的旗幟，隨著電腦程式控制，做出各式組合旗語，令人印象深刻。

除了站前廣場高達4米彩繪可愛汪星人，站內另一個人氣展區則是復古鈴蘭冰室，可愛夢幻的插畫場景搭配冰品大抱枕，成了大小朋友必定佇足擺拍的熱門打卡點。為期10天的2020創意台中，吸引更多人走進中區，認識這塊舊城區的歷史與轉變，也相約大家2021創意台中再次相見。

▲在台中車站舊站舉辦的創意台中27日結束10天展期。（圖／台中市政府提供）

▲在台中車站舊站舉辦的創意台中27日結束10天展期。（圖／台中市政府提供）

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