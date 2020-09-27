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樂陞案許金龍聲請現金具保降為2500萬　高等法院裁准

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▲▼許金龍二審獲改判12年，他日前出庭前身形已經變瘦許多。（圖／記者吳銘峯攝）

許金龍二審獲改判12年，高院裁准現金保金降為2500萬元。（圖／記者吳銘峯攝）

中央社記者劉世怡台北27日電

退保被羈押的樂陞前董事長許金龍獲高等法院裁准2億元具保停押，許員因籌款不足聲請調降現金保金。高院日前裁准現金保金降為2500萬元，餘額可由人保方式。

許金龍辯護人今天表示，台灣高等法院22日裁定， 具保條件為現金新台幣2500萬元、人保1億7500萬元，目前仍努力籌款中，會盡速籌款完成，赴高院辦保。 許金龍被控利用不實私募密約套利，另藉回售Tiny Piece（TP）公司造成樂陞科技損害，又涉操縱股價、 美化財報、侵占款項等罪，一審判刑18年，併科罰金新台幣1億元；二審的台灣高等法院改判12年，併科罰金1 億元；最高法院認為事實有待調查釐清，撤銷發回高院更審。

高等法院去年2月間裁定許金龍提出2億元保證金後准予停止羈押，並限制出境且須每天到轄區派出所報到 。許金龍去年3月11日籌足2億元，從台北看守所獲釋， 結束2年餘的羈押。 由於2億元保金是由畢姓男子向他人借款籌得，並要求許金龍6個月償還；畢男去年底以許金龍未還錢， 及個人經濟、健康等因素請求高院退保。

高院認為，許金龍答應還錢但未償還，若繼續讓畢男擔負高額負債，難謂公平，去年12月24日裁定准予退 保，另裁定許金龍再執行羈押及准以2億元具保，但許金龍因覓保無著羈押迄今。

許金龍後來聲請具保停押，高等法院6月間裁准2億元具保停押，其中現金保金須5000萬元，餘額可由人保 ，並由法院審核資力。 許金龍因覓保無著，聲請調降現金保金，主張他的親友奔走籌措，至今仍無法籌足現金5000萬元，他的財力大不如前，僅能籌得現金2500萬元，其餘部分除先前已願出具保證書的胞姐、楊姓友人外，另有具備相當財力陳姓友人願意為他作保。

高院裁定，許金龍現金具保降為2500萬元，餘額可由人保方式，並由法院審核資力；具保後限制出境、出海8個月，以及限制住居於台北市住處，並每天到派出所報到，至此案宣判為止。

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