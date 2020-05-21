借2億擔保金卻沒錢還　許金龍重回看守所提抗告遭駁

▲許金龍繳不出2億保金，再遭羈押。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前股票上櫃公司樂陞科技董事長許金龍，爆發與日商「百尺竿頭」公司違約不交割案件，二審將他判刑12年，而許金龍也籌足2億保金獲釋。但他這2億保金其實是向姊夫所借，因為無力償還，姐夫要求法院退還保金。高院審理後准許退還保金，但重新羈押許金龍。許金龍提出抗告，最高法院駁回確定。

樂陞科技在遊戲類股中原本頗受看好，2016年中更傳出被日商「百尺竿頭」公司以48億餘元公開收購，成為台灣史上遊戲業最大收購案，樂陞股價應聲上漲，衝到每股115.5元。但最後「百尺竿頭」公司卻違約不交割，成為我國證券交易史上首宗公開收購違約交割案件。案發後檢調單位隨即偵辦，將樂陞董事長許金龍聲請羈押獲准，隨後對許金龍提起公訴，並求刑30年。而樂陞股價也一路溜滑梯，跌到9.86元，2017年10月間正式下櫃。

一審法院將許金龍判刑18年、併科1億元罰金。高等法院二審仍將他重判有期徒刑12年、併科罰金1億元，並宣告沒收12.1億。高院隨即裁准許金龍2億元交保，但許金龍籌不出保金遭羈押，一直到2019年3月才籌到保金，離開看守所。

但許金龍的2億保金乃姐夫畢華民所出具，許金龍交保後，一直無力償還保金。畢華民因此向高等法院聲請退還保金，高院日前開庭審理，並調查雙方所簽訂的借貸契約書，契約載明由畢華民出資2億元，並擔任具保人，另外也載明若交保後6個月內未還款，許金龍願意再被執行羈押，許金龍出監後也簽名同意擔任連帶保證人。高院最後裁准退還保金給畢華民，但重新羈押許金龍，許金龍於去年底重回看守所。

許金龍對高院裁定提出抗告，最高法院審理後，21日駁回抗告，許金龍確定繼續羈押。