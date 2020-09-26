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最後傳訊息「爸媽別難過」…清大博士新竹陸橋輕生　他見吊屍嚇壞

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一名高材生2週後即將要到台積電面試，但疑似因求職壓力想不開，在陸橋下上吊輕生。（示意圖，本刊資料照）

圖、文／鏡週刊

日前傳出高材生疑似因求職不順而上吊輕生的憾事。死者30多歲的林姓男子為國立大學化工博士，去年才剛拿到博士學位，2週後要到台積電面試的他，卻疑似因求職路不順遂上吊身亡，據了解他死前還傳訊息交代身後財產並要父母不要太難過，死意堅決，警方已排除他殺嫌疑，現遺體交由家屬處理後事。

日前民眾清晨運動時，在一座陸橋下方驚見有男子上吊，趕緊報警處理。警方趕到現場後調查發現死者林姓男子今年30多歲，去年才剛拿到國立大學的化工博士學位，但疑似求職之路一直不如意，過去一年多他還曾經因躁症到精神科就診。據了解林男2週後即將要到台積電面試，辦案人員推估他可能因求職壓力過大，因此想不開輕生。

林男在自殺前有傳訊息給父母親交代銀行帳戶和財產，並還要家人不要難過。據了解警方調閱監視器畫面發現，林男是在當天清晨剛破曉時上吊身亡，當天還騎機車帶著折疊梯到現場，尋死意志堅定，全案已由警方相驗完畢，現遺體已交給家屬辦理後事。

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