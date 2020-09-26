全球金融中心排名香港升至第5！　港府：金融體系堅韌穩健

▲香港是全球五大領先金融中心之一。（圖／CFP，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院發布《全球金融中心指數》報告，香港的總排名為全球第5位。政府發言表示，香港是全球五大領先金融中心之一，今次排名較今年3月報告中的排名上升1位。

據悉，自2007年起，《全球金融中心指數》報告於每年3月和9月發佈。第28期報告評估111個金融中心，其中香港的整體評分為743分，總排名列全球第5位。

報告還指出，在持續不確定的國際貿易情況、新冠病毒疫情影響，以及地緣政治的大環境下，所有金融中心得分的平均數顯著下降。

據香港特區政府新聞處消息，政府發言人指，在疫情的影響下，全球都面對不同程度的挑戰，但香港的金融體系仍堅韌穩健，金融服務業的各個環節運作有序，聯匯制度一如既往運作良好，香港擁有的制度優勢，基礎實力強勁，監管制度有效透明、與國際標準一致，並且擁有大量的金融人才和產品，這些優勢將繼續維持香港作為全球領先的地位。

政府注意到，報告中總排名第3至第7位金融中心的整體評分非常接近，在所述以數據為依歸的五類競爭力領域中（即營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水準，以及聲譽和綜合），香港的排名均為首5位，當中特別在營商環境和人力資本兩方面位列全球第3，另外，與2個總排名較香港高的中心分別比較，香港均在4類競爭力領域排名較高。

發言人還提及，香港是國際及中企的首選上巿集資平台，去年及今年續有大型新經濟企業選擇在香港作主要上市或第二上市，香港也是全球最大的離岸人民幣中心及亞洲第二大的私募基金管理中心。

政府發言人強調，在一國兩制下，香港會繼續發揮金融體系的獨特優勢，政府會加大力度，推廣香港作為全球領先金融中心及通往中國內地和國際市場雙向門戶的角色，並且抓緊大灣區和一帶一路倡議的龐大機遇，發展成更深更廣的融資平台，進一步加強香港作為資產和財富管理中心、離岸人民幣業務中心、保險和風險管理中心及綠色和可持續金融樞紐的地位，並且促進金融科技的發展。

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