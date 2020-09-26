東區正妹闆娘「Turn口罩」　神祕比基尼線曝！IG帳號被灌爆

▲一家美式餐廳23日發生氣爆事件，老闆娘高顏值掀起網友關注。（圖／鏡週刊提供，下同）
圖、文／鏡週刊
台市松山區市民大道一家美式餐廳23日發生氣爆事件，店內玻璃碎滿地，現場一片狼藉，2男員工輕微燙傷送醫無大礙，老闆娘也為此受訪回應，不過大票網友醉翁之意不在酒，暴動直喊：「求老闆娘IG！」
美式餐廳發生氣爆事件，正妹老闆娘戴口罩受訪，透露晚上餐廳才營業，下午2名員工正在教導新進員工備料，不小心將小的瓦斯罐離熱源太近，才會導致意外發生，透露會再加強員工訓練，不過新聞畫面一出，大家目光都被老闆娘的高顏值吸走。
該採訪片段曝光，讓大票網友暴動，隨後就有網友神到老闆娘社群媒體，原來老闆娘Veeda Chang是小有知名度網紅，身材姣好，還有如混血兒的五官，除了經營美式餐廳外，本身也有兼職接業配，還曾上過節目接受採訪，表示酒量只有3杯威士忌。
正妹老闆娘被神到後，「口罩脫下」模樣讓大票網友直喊「已戀愛！」而老闆娘不僅人美心也美，最近更在個人IG上發文自省，透露員工皮肉傷、沒有大礙，「未來我們也會繼續加強員工教育訓練，以及消防安全衛生宣導，希望能夠防止類似的情況再次發生」，更向員工喊話「非常愛我的員工！我會繼續努力養你們的！」霸氣宣言獲得不少網友支持，留言：「想當員工了」「老闆娘缺人嗎」「加油，重新弄好時，麻煩通知一下，一定去」。
謝謝大家的關心 真心覺得很溫暖 請原諒我還沒有時間一一回覆跟道謝 這突如其來的意外提醒了我們 不管在哪裡都要很小心 哪怕是做了一百次的事情 稍微不注意還是有危險性的 每一個的員工都是老闆重要的資產 也是每個爸媽的寶貝 他們把你們交給我 我就有責任對你們負責 任何財物損失都比不上你們的生命 下午這件事情 是因為人為作業疏失 用完的卡式瓦斯罐放置在離火源太近處造成的意外 對於讓鄰居和隔壁店家受到驚嚇真的很對不起 下午去醫院看了兩名員工 雖然是皮肉輕傷 雖然目前都沒有大礙 但看了還是真的很心疼 未來我們也會繼續加強員工教育訓練 以及消防安全衛生宣導 希望能夠防止類似的情況再次發生 每一個在工作崗位上的大家一定都要注意安全喔。 非常愛我的員工 我會繼續努力養你們的！
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