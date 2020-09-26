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少女失蹤一夕成浮屍！手機資料全被刪光…爸急修復驚見遭性侵影片

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少女失蹤一夕成浮屍！手機資料全被刪光…爸急修復驚見遭性侵影片

▲少女失蹤成浮屍。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸廣西一名少女在今年6月底離奇失蹤，父親打電話始終聯絡不上她，四處奔波尋人也未果，沒想到隔天就接獲通知，少女疑似失足落水身亡，這讓家屬悲痛不已。不過事後父親發現，女兒手機裡的資料全被刪除，他趕緊找人修復數據，沒想到竟驚見一段女兒慘遭性侵的影片。

綜合陸媒報導，事發於南寧市橫縣校椅鎮，13歲少女張倩（化名）在6月28日結束學校補課後，就與陳姓同學外出遊玩，直到深夜都還沒回家，手機也關機聯絡不上人，父母焦急地出門詢問街坊鄰居，有人表示在下午5點多還曾看見她和同學在一起，晚上7點時她還拿手機在路邊與人語音聊天。

張父隨後前往陳同學家，不過當晚對方外出，後來又去學校找人也未果，直到29日早上才終於找到陳同學，但對方卻表示不知道張倩的行蹤，張父急忙打電話報警，同日下午3點半接獲警方電話表示，竹花村定妙嶺山上一處廢棄採石場的水坑內有具浮屍，希望張父前往辨認，最終證實正是女兒張倩。

法醫稱死者是溺水而亡，但張父指出現場並未發現女兒的手機，且她身上價值人民幣600多塊（約新台幣2500元）的玉珮不翼而飛，因此認為事情並不單純。警方隔日通知張父，在陳同學家中找到了張倩的手機，但裡頭的微信、QQ和電話通訊錄全部被刪除，張父趕緊找人修復數據。

孰料，手機裡頭竟有段張倩在草坪上遭到性侵的影片，另外還有其他裸身少女被虐打的片段，張父合理懷疑女兒的死因與性侵有關，再加上事後又有多個陌生電話試圖登錄張倩的微信，似乎有人正焦急地毀滅證據，不過後來這些電話全都刻意停機，目前警方正進一步調查釐清案件細節。

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