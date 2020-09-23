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微軟攜手政大　成立「AI商學院專班」備戰數位轉型

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▲左起為政大商學院副院長邱奕嘉、台灣微軟首席營運長何虹、臺灣數位企業總會理事長陳來助，藉由三強聯手整合多方資源，設計創新AI商務課程。（圖／微軟提供）

▲左起為政大商學院副院長邱奕嘉、台灣微軟首席營運長何虹、臺灣數位企業總會理事長陳來助，藉由三強聯手整合多方資源，設計創新AI商務課程。（圖／微軟提供）

財經中心／台北報導

台灣微軟於2019年11月公布與政大商學院共同開設「AI商學院」，將微軟領先的AI技術與豐富的數位轉型經驗帶給企業領袖們，然而在疫情的衝擊下，台灣不少中小企業首當其衝，使得數位轉型迫在眉睫。

為協助中小企業度過這段轉型陣痛期，迎戰變幻莫測的未來情勢，微軟宣布，再攜手政大商學院，與「臺灣數位企業總會」合作，整合「AI技術」、「產業趨勢」及「實務經驗」三方優勢，開設《AI商學院：中小企業新定向領導專班》，將AI策略、文化與準則的課程精華，於3個月內完整傳授，陪伴中小企業建構未來產業面貌，迎接嶄新的開始。

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根據國際數據資訊（IDC）與微軟合作於9月發布的《亞太企業創新文化調查》顯示，74%亞太區的企業決策者認為創新的企業文化已是必要需求，而98%已導入創新文化的決策者相信，這將成為他們快速回應市場挑戰的關鍵因素，其中45%的組織領導者更認為，創新文化可以幫助他們，在不到6個月的時間內，從疫情的衝擊中回復，「數位轉型」已逐漸成為亞太區的新常態，期待透過疫情帶來的危機化為轉型的契機，以更快的速度突破困境。

臺灣數位企業總會理事長陳來助表示，台灣數位企業總會多為二代企業家，雖然年紀較輕，但對數位化接受程度較高，具備強烈的動機與想法推動企業內部轉型。

然而，面對後疫情時代的不確定性，中小企業如同大海中的方舟，充滿未知，且多數中小企業仍不清楚數位轉型的過程，以至於花費了時間和成本後，卻沒有解決根本問題。《AI商學院》將減少中小企業在大海中獨自摸索的時間，除了業師的教學，更將廣納不同產業的企業學員，讓多元的經驗與觀點，幫助中小企業在轉型的路上避免失敗。

▲中小企業新定向領導專班匯聚頂尖師資，台灣微軟首席營運長、政大商學院副院長、臺灣數位企業總會理事長都將親自授課，幫助各家中小企業描繪適合的AI藍圖。（圖／微軟提供）

▲中小企業新定向領導專班匯聚頂尖師資，台灣微軟首席營運長、政大商學院副院長、臺灣數位企業總會理事長都將親自授課，幫助各家中小企業描繪適合的AI藍圖。（圖／微軟提供）

課程結束後，企業學員亦可參與臺灣數位企業總會推動的各項豐富資源服務，包括企業數位健診、數位專題與數位私塾主題探討、企業數位轉型實作輔導等，邀請專家進入企業內部進行詳細診斷並給予專業建議，攜手再創第二成長曲線，成為深藏在台灣產業鏈之中的隱形冠軍。

台灣政治大學商學院副院長邱奕嘉補充說明，現在的經營模式將漸漸不適用於未來，台灣企業應以終為始，思考未來產業樣貌。在現階段，AI對許多企業來說仍是優化產線的工具，但在未來，AI將貫穿企業內部，因此管理者更有必要了解未來經營管理的策略、文化與準則，《AI商學院》將打開企業領導者對未來的視野，制定適合的數位轉型策略。

《AI商學院》幫助中小企業立足台灣、前進海外 為了加速中小企業在新常態中的數位轉型，微軟成立的《AI商學院》，為全台第一所企業領袖AI課程，結合業界實務經驗與學界策略規劃，以提供人才培育、解決方案與產業數位轉型為目標，提供學員大量個案研究、實作與參訪機會。

 

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