半百狼師搭訕嘿咻3年！女國中生成年後提告　千萬月退俸恐飛了

圖、文／鏡週刊

基隆市有一名年逾半百已具退休資格的老師，與當時同所國小畢業的學生交往3年。法院查出，他透過臉書搭訕當時就讀國中的女學生，發生多次性行為，女方成年後提告，基隆地院依妨害性自主判黃有期徒刑2年，緩刑5年。全案可上訴。

判決書指出，被害女子指控，黃姓老師在她就讀國中時，透過臉書與她搭訕，才得知黃男任教的小學正是她的母校。2人日久生情，交往3年每月發生3到4次性行為。女方成年後，認為當時年幼被騙，去年3月憤而提告。

黃師否認，辯稱被害女子胡亂栽贓，編造交往情節，稱對方曾藉此恐嚇取財，法官不信，依據被害女子提供事證，認定黃涉案，依妨害性自主罪判黃有期徒刑2年，緩刑5年。全案可上訴。

市議員鄭文婷在今年6月質詢時，曾指控該狼師從偵辦到起訴期間，未被停職，甚至負責該校性平教育業務，認為校方包庇，對此，基隆市教育處表示，這起事件已依性別平等教育法調查處理，校方在判決隔天提出性平會調查處理結果，認為黃師性侵害屬實，建議解聘。市府審查學校調查報告後，函復依校園性侵害、性騷擾或性霸凌防治準則規定辦理，並強調懲處前不會核定黃師退休。

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