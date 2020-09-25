　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

半百狼師搭訕嘿咻3年！女國中生成年後提告　千萬月退俸恐飛了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

基隆市有一名年逾半百已具退休資格的老師，與國中女學生交往3年，發生多次性行為遭判刑。（翻攝自pixabay）

圖、文／鏡週刊

基隆市有一名年逾半百已具退休資格的老師，與當時同所國小畢業的學生交往3年。法院查出，他透過臉書搭訕當時就讀國中的女學生，發生多次性行為，女方成年後提告，基隆地院依妨害性自主判黃有期徒刑2年，緩刑5年。全案可上訴。

判決書指出，被害女子指控，黃姓老師在她就讀國中時，透過臉書與她搭訕，才得知黃男任教的小學正是她的母校。2人日久生情，交往3年每月發生3到4次性行為。女方成年後，認為當時年幼被騙，去年3月憤而提告。

黃師否認，辯稱被害女子胡亂栽贓，編造交往情節，稱對方曾藉此恐嚇取財，法官不信，依據被害女子提供事證，認定黃涉案，依妨害性自主罪判黃有期徒刑2年，緩刑5年。全案可上訴。

市議員鄭文婷在今年6月質詢時，曾指控該狼師從偵辦到起訴期間，未被停職，甚至負責該校性平教育業務，認為校方包庇，對此，基隆市教育處表示，這起事件已依性別平等教育法調查處理，校方在判決隔天提出性平會調查處理結果，認為黃師性侵害屬實，建議解聘。市府審查學校調查報告後，函復依校園性侵害、性騷擾或性霸凌防治準則規定辦理，並強調懲處前不會核定黃師退休。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
台北市重大事件頻傳　命理師：柯文哲2022選舉恐玩完
逾3000名年輕教師淪「血汗免洗筷」　私校工會：國立、私立大學都是幫凶
酒吧老闆娘觀看男客「直播洗澡」　老公綠雲罩頂氣炸提告

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
獨／三重小屁孩慘了！潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口要幫她出頭
快訊／買泡麵中千萬！全聯開出特別獎看是不是你
快訊／小七買麵包中千萬大獎！統一超商發票特別獎得主出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

離婚後同居…爸媽帶9歲兒輕生「嬤聞焦味」急報案！警追查父母刑責

發燒4天沒看醫生！無照保母：沒有健保、找不到家長　3歲童臥床亡

出遊塞車煩！他用Google導航走替代道路...深山迷途車沒油了

手機打光偷拍畫面曝！四星飯店協理長年性騷...女員工泣：超噁心

熟客難防！他突飛踢檳榔攤老闆海K搶7萬…立馬砸6萬買「爽」

獨／三重小屁孩慘了！潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

快訊／基隆3歲男童「陳屍保母家」！警緊急封鎖現場調查

上酒店嗨ㄎㄧㄤ…男耍色「隔褲摸作陪妹私處」　6位數罰金曝

妻滑手機睡著…人夫幫蓋被驚見「變強了」崩潰！怒告科技老闆小王

兒跳級台大再赴美攻博士！父母撒千萬養到假學霸　心碎告討血汗錢

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

離婚後同居…爸媽帶9歲兒輕生「嬤聞焦味」急報案！警追查父母刑責

發燒4天沒看醫生！無照保母：沒有健保、找不到家長　3歲童臥床亡

出遊塞車煩！他用Google導航走替代道路...深山迷途車沒油了

手機打光偷拍畫面曝！四星飯店協理長年性騷...女員工泣：超噁心

熟客難防！他突飛踢檳榔攤老闆海K搶7萬…立馬砸6萬買「爽」

獨／三重小屁孩慘了！潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

快訊／基隆3歲男童「陳屍保母家」！警緊急封鎖現場調查

上酒店嗨ㄎㄧㄤ…男耍色「隔褲摸作陪妹私處」　6位數罰金曝

妻滑手機睡著…人夫幫蓋被驚見「變強了」崩潰！怒告科技老闆小王

兒跳級台大再赴美攻博士！父母撒千萬養到假學霸　心碎告討血汗錢

Infiniti「大改款QX60」概念車亮相！7人座大休旅2022年才登台

港媒：建制派不喜歡林鄭月娥　在中聯辦官員面前批她「不聽意見」

《古惑仔》山雞、烏鴉合體！陳小春對坐張耀揚⋯網嚇：要掀桌了

中職／曼恩投不長考慮轉牛棚　張喜凱有機會！現役唯一下勾先發

媽媽帶小孩錄郭彥均節目　自招「我排過你簽唱會」

被財政部排擠！　存載具後「沒中獎過」他暴怒：股票也欺負我

桃園人的台味下午茶！最強涮嘴組合　糯米腸Q黏還有超好吃香腸

自家正門面對尖型屋簷「犯屋脊煞」　命理師提醒：對著抽風管也NG

林雨宣體質敏感曾見人中邪　角色走火入魔下符水搶男人

日職／阪神虎爆群聚感染　經紀人聯繫呂彥青

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

社會熱門新聞

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

即／台中爸媽「帶著9歲兒子輕生」

潑屎妹「沒興趣當直播主」

爬完山直奔摩鐵　嫩保母大讚校長「每次都1、2小時」

即／新北女攜子燒炭雙亡　破門剩冰冷遺體

快訊／基隆幼童「陳屍保母家」！

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

女公關被威士忌打通任督二脈　單月獲百萬抖內

快訊／花蓮警遭「重物擊中」頭部破裂

絞殺母女、溺斃鄰居　2死囚聲請釋憲

獨／起底潑屎妹爸黑歷史！最強要犯薛球是他麻吉

不敢出國　詐騙集團租千萬豪宅當機房

貧女剩8403元遭查封　司院拚修法

快訊／高雄隨機殺人！1男地檢署門口遭砍

更多熱門

相關新聞

慣竊混進基隆高中　遇眼尖舍監栽了

慣竊混進基隆高中　遇眼尖舍監栽了

20多歲的陳姓男子，身體健全卻不思努力工作，25日晚間涉嫌潛入基隆高中學生宿舍，混充學生意欲行竊時，被舍監發現他不像高中生，再發現他答不出學校相關事務，而露餡。經通報轄區派出所，警訊後，今天依竊盜未遂罪嫌將他移送法辦。

台灣帛琉擬推「安全旅行圈」　外交部：積極評估

台灣帛琉擬推「安全旅行圈」　外交部：積極評估

富士電視台歡迎「台灣駐日大使」謝長廷參訪　網友讚：正名了

富士電視台歡迎「台灣駐日大使」謝長廷參訪　網友讚：正名了

港府收回預留用地　迪士尼回應了

港府收回預留用地　迪士尼回應了

少年殺人交保　理由：不能自己睡

少年殺人交保　理由：不能自己睡

關鍵字：

鏡週刊基隆狼師

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

快訊／小鬼90分鐘羽化成仙　親妹手捧骨灰泛淚送別！

熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

峮峮痛別小鬼「抱友人淚崩大哭」！ 黃爸看遠方背影惹鼻酸

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

快訊／小鬼搭白車「純白棺木」送抵二殯！

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面