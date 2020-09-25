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「國家漫畫博物館」優先選定地點曝光！「帝國糖廠」古蹟再利用

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▲▼「國家漫畫博物館」優先選定地點曝光！「帝國糖廠」古蹟再利用（圖／取自臉書「帝國製糖會社台中營業所」）

▲「國家漫畫博物館」優先選定在台中的「帝國糖廠」建造。（圖／取自臉書「帝國製糖會社台中營業所」）

記者林育綾／台北報導

「國家漫畫博物館」的建立經過30多次協商破局，最後文化部與台中市府達成共識「另覓地點」，以台中為優先，如今又有進一步發展！今（25）日文化部長李永得透露，目前優先選定在台中的「帝國糖廠」建造，此場地是古蹟再利用，可規劃策展空間、閱讀空間等，而文化部召集的現勘委員已完成初步評估，待台中市政府處理土地經營問題後，預計明年6月會向國發會提出公建計畫。

文化部在2015年受台中市政府邀請合建「中台灣電影中心」，原訂以部分空間建置「國家漫畫博物館」，惟經雙方近30多次協商會議，始終無法達成文化部自合作起即提出之博物館空間三大基本需求，以致無法簽訂行政契約及撥款。

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▲「國家漫畫博物館」原訂以「中台灣電影中心」以部分空間建置，如今將另覓地點。（圖／翻攝自台中市政府都市發展局）

因此，文化部於今年5月與台中市政府終止合作備忘錄，決定另覓其他地點。今年6月台中市長盧秀燕特地到文化部會談，雙方達成共識，「國家漫畫博物館」仍優先在台中設置，由台中市政府提出合適地點。

今（25）日文化部長李永得到「台灣漫畫基地」參加記者會挺台漫，也透露「國家漫畫博物館」將優先選定在台中的「帝國糖廠」建造。初步了解，其中建物有300多坪可規劃為策展空間、閱讀空間，後續也會再規劃其他空間。他透露，「閱讀空間」有時候反而會是相當重要的區域。

帝國糖廠在1935年日治時期建造，戰後成為台中糖廠，1990年停產關閉後，拆除許多原有房舍，保留部分日治時期建築，在2016年登記成為台中歷史建築。而目前文化部召集的現勘委員已完成初步評估，待台中市政府處理土地經營問題後，預計明年6月會向國發會提出公共建設計畫。

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