大腦變成「糊狀液體」！他就醫9天莫名身亡　醫一解剖傻了

▲阿米巴變形蟲能在水和土壤中繁衍生存。(圖/翻攝自pixabay)

記者黃心瑀/綜合報導

外國一名年邁的園丁先前感到全身虛弱,2周後被送入急診,並在癲癇發作沒多久後死亡,就在進行解剖確認死因時,醫生竟然發現他的大腦已經變成「糊狀液體」,而造成這個狀況發生的主因竟然是「阿米巴變形蟲(amoeba)」。

綜合外媒報導,這名82歲老園丁的病例被發表在《新英格蘭醫學雜誌(the New England Journal of Medicine)》上,作者Matt Schimmel和Ishan Mehta表示,當患者到醫院急診室時,抱怨了自己已經有2周的時間趕感到虛弱,尤其是整個身體的右側,在進行MRI檢測後發現,他的大腦左額葉出現異常的情況。

一開始醫生先對患者進行腦膜炎治療,不過卻不見效果,患者的情況惡化並反覆發作跟嗜睡,住進醫院的9天後不幸死亡,但死因仍不明。報導中指出,經解剖過後發現,死者的大腦部分出現「液化性壞死」的情況,其特徵在於壞死組織變軟,最後會變成糊狀液體,而造成這種情況出現的原因即為,棘狀阿米巴所引起的肉芽腫性阿米巴腦炎。

美國疾病控制與預防中心(CDC)網站上指出,免疫系統較弱的人易患上芽腫性阿米巴腦炎,而阿米巴變形蟲存在在世界各地,並且能在水和土壤中繁衍生存,透過戴隱形眼鏡傳播到眼睛,或是從割傷、皮膚上的傷口侵入,甚至是透過呼吸進入到肺,而受到感染而死亡的人,通常都是在疾病晚期或是經過解剖之後,才被診斷出來。

The 82-year-old man died nine days after being admitted to the hospital.https://t.co/AtLVpLYosY