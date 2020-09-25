「黑水變藍金」　嘉藥舉辦再生水論壇培育人才

▲嘉南藥理大學舉辦「2020再生水資源論壇」，邀請產、官、學、研各界共同研討及交流，共吸引了超過100位專家學者及師生的參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

缺水被公認為是阻礙國內企業投資的「五缺」障礙之一，而開發再生水資源已成為政府解決缺水問題的可行解方，為推動再生水資源的相關產業發展及人才培育，嘉南藥理大學25日舉辦「2020再生水資源論壇」，邀請產、官、學、研各界共同研討及交流，共吸引了超過100位專家學者及師生的參與。

研討主題含括國內下水道建設及再生水發展、再生水廠的營運管理、再生水科技及薄膜技術、產業人才需求與培育等。內政部營建署曾淑娟處長表示，大規模開發再生水資源需結合污水下水道系統，內政部自2013年執行「公共污水處理廠放流水回收再利用計畫」，於全國都會區建置6座再生水示範廠，產出優質的再生水供應鄰近工業區及科學園區使用。預計2031年，再生水使用量將由目前每日約65萬噸成長到每日132萬噸。由於環保意識抬頭，國內已不可能再蓋出新的水庫，而再生水廠則如都市水庫，興建不破壞生態、不會遭受環保抗爭，且供水穩定、不受季節氣候影響，有如「黑水變藍金」，提供新契機與選擇。

台南市政府水利局黃信銓專門委員也表示，台南地區因台南科學園區產值提升，工業用水需求跟著增加，原估計2031年可能產生每日12.5萬噸的供水缺口，因而規劃了再生水廠，預計於2024年能即時供應每日8.3萬噸再生水供南科使用，讓缺水問題始獲得舒緩。目前永康廠、安平廠及南科廠已陸續動工，預計最快於2021年中開始供水，而再生水廠的角色與重要性也將日趨吃重。

嘉藥校長李孫榮指出，自獲得教育部2018~2021年「優化技職校院實作環境計畫」，補助金額達4000萬元，嘉藥更投入超過700萬元配合款，於校內建置全國唯一「再生水類產線及人才培育基地」，包括建造高級再生水工廠、再生水資源物聯網系統暨監控中心、機電設備實習工廠、配管配線實習工廠等四處實作場地，另結合校園既有污水處理廠、人工濕地、中水回收水道設施、單元操作及水質分析實驗室、下水道設施操作維護技能檢定考場等場域，打造嘉藥成為國內再生水及下水道工程最完整之再生水培育基地，配合國家產業發展，養成未來所需優異人才。

與會人士都是國內學界或企業從事廢水處理與回收利用的學者專家，分享台南下水道工程建設、薄膜過濾技術突破等專業見解，與會業者也提出多面向議題交流，多數希望政府的再生水發展政策不只能解決缺水問題，還能開啟新一波的循環經濟，再生水發展也將帶動相關產業的商機及專業技術人才的需求，期待在產、官、學、研合作下持續發展。



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