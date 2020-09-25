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疑染疫拒住負壓病房：寧可跳樓！拿滅火器對峙醫護...這下慘了

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▲男子大鬧負壓隔離病房被判刑。（示意圖／彰化醫院提供）

▲男子大鬧負壓隔離病房被判刑。（示意圖／彰化醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名陳男4月因肺部浸潤，醫師診斷疑似有感染新冠肺炎可能，建議先住負壓隔離病房等採檢結果，陳男情緒失控嗆「寧可從病房跳下去也不要住院」，衝出病房持滅火器與醫護人員對峙，被地院依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治紓困振興特別條例及醫療法判刑5個月，可易科罰金，緩刑2年，提供80小時義務勞務。

這是彰化縣首例因疑似感染需隔離，當事人不遵守嚴重特殊傳性肺炎防治紓困振興特別條例第13條，可能造成傳染危害而被起訴案件，所以檢方希望法官從重量刑。

起訴書指出，男子於4月24日晚間8時許，有流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、味覺喪失2天等症狀，胸部經X光檢查有肺部浸潤情形，急診室醫師初步診斷有感染新冠肺炎可能性，認定有住院隔離的必要後，由男子妻子先簽下住院同意書後，立即啟動885流程（讓病患經由專用路線、專用電梯、避開人群及護理站等醫療單位、將病患直接送入病房）。

當護理師以電話向在病房內的男子解說第一次採檢若是陰性可能還要做第二次，可能需要住院幾日，陳男突情緒激動，並在電話中向陳妻說「寧可從負壓病房跳下去，也不要住院」，隨即動手搖動病房內的監視器，還跑出病房，拿起滅火器在病房走廊四處走動。

男子妻子見狀只能戴上N95口罩，沒有穿上防護衣前往安撫，此時男子情緒仍相當的激動，不但不知收斂，還拿起滅火器與妻子對峙，作勢要砸毀醫院的消防設備，後來在多位醫護人員勸說下，才願意接受採檢再進去負壓隔離病房。

醫生重新評估男子狀況及不願配合隔離可能導致傳染等更大危險，決定讓陳男先返家改採社區監控通報檢測自行隔離，到了晚間10時10分男子的妻子在辦理相關手續時，又因不耐久候，再次失控扳開負壓隔離病房的艙門離開隔離病房，拿起放在走廊的滅火器準備逕自當電梯離開時，被醫護人員看到制止，沒想到男子在電梯內拿起滅火器作勢要砸醫護人員，後來院方通知溪湖警方偵辦。陳男採檢2次均是陰性，也返家隔離14天。

彰化地檢署起訴時即以陳男不知尊重醫護人員專業判斷，也不知負壓隔離病房是何等珍貴醫療資源，還對醫護人員有暴力舉動，且犯後毫無悔意，可能造成傳染危害，建請法官從重量刑；不過在法院準備程序時，經檢察官與被告於審判外達成協商合意，且陳男認罪，法院於協商合意範圍內為協商判決，並予緩刑。

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