躺床15天賺6.5萬！陸超爽職缺800人競爭　網喊不單純：根本自殘

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▲▼深圳公司招志願者模擬太空失重效應。（圖／翻攝自深圳晚報）

▲深圳公司招志願者模擬太空失重效應。（圖／翻攝自深圳晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

太空人在太空中生活和工作需要克服的首要環境因素是失重，頭低位臥床是目前最為廣泛的人體模擬失重效應的方法。近日，深圳的綠航星際太空科技研究院招募志願者參與15天頭低位臥床實驗，並承諾在實驗完成後提供1.5萬元人民幣（約新台幣6.5萬元）報酬。目前，吸引了800人報名參加，處於爆滿的狀態。

根據相關招募資訊顯示，實驗時間全長約35天，包括實驗前適應期、15天臥床及臥床後恢復期。臥床初期人會出現頭脹、頭暈、鼻塞等症狀，起床後初期會出現不能長時間站立等現象，但這些現象會在起床後逐漸恢復，一般一周左右可恢復。

據研究院相關技術負責人陳穎表示，在其中15天的臥床過程中，志願者吃喝拉撒都要躺在床上，會有護士照料，飲食也會有營養師進行指導。

陳穎又表示，截至目前已經有約800人次報名，「已經招滿了」。他透露，報名的志願者將經歷兩次臨床體檢及病理篩查，最終將在10月中下旬確定參與實驗的24名志願者。

此外，據科研人員表示，這次科學實驗並非第一次，之前他們也做過三四次這種臥睡試驗了，上一個是臥床90天的實驗，給的報酬是10萬元人民幣（下同），後來增加了2萬元至12萬元。在實驗期間可以玩手機，但為了保護志願者眼睛健康，會把看手機的時間限制。

網友看後紛紛心動熱議，「這個工作就是為現在的我量身定做的啊」、「我能躺到公司破產」、「我去我去我去」。不過，也有網友點出關鍵，「想報名的可要想清楚，沒有手機wifi和洋芋片你躺不住的」。

更有網友表示，這樣的體驗其實非常傷身體，「踴躍報名以為平時躺著舒服就覺得自己可以的，想的太天真了，真躺15天不准起來，拉屎拉尿吃飯都要躺著，脊椎和肌肉可能會有永久傷害的，1.5萬就這樣自殘完全不值」、「感覺這錢還不夠藥錢」。

據悉，頭低位臥床實驗可以模擬失重所引起的體液頭向分佈和運動減少對人體的影響，其所引起的心血管功能紊亂、肌肉萎縮、骨質疏鬆、內分泌失調、水鹽代謝變化、免疫功能下降等變化與失重的影響也十分相似。因此，可以用頭低位臥床實驗進行失重對人體生理功能影響、機理和防護措施等研究，這個方法是目前應用最廣泛的人體模擬失重的方法。

根據資料，深圳市綠航星際太空科技研究院（原深圳市太空科技南方研究院）是從事載人航太技術研究，以服務國家載人航太事業為宗旨組建的民辦非企業科研實體。

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