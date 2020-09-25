YT頻道「勾起你心中的惡」身分起底　小丑自稱幫主！與黑道合作

▲網紅「星諠」與Youtube頻道「勾起你心中的惡」合作拍片。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

網紅「星諠」因遭到「FBI帥哥」鄧佳華性騷擾登上媒體版面，近日再上「勾起你心中的惡」Youtube頻道泣訴自己遭到性騷擾的過程，直指網友「檢討被害人」不應該，也在節目中預告鄧佳華只是冰山一角，要揭露一名真的睡過後不理她的男子，就連男友瑋哥也知道兩人發生過關係。

節目片頭中，星諠以布袋套頭、身上綁繩子不斷尖叫開場，底下打上自己IG帳號，談話中連結館長遭到性騷擾的經驗，直言她自己就跟館長一樣，被性騷擾當下，腦筋一片空白，直到事發過後才突然醒過來，星諠直言，她認為鄧佳華不是笨蛋，因為沒有智能有問題的人還會刪除自己留言，所以才希望給他一個教訓。

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近日頻頻與星諠合作的頻道「勾起你心中的惡」，小丑面具扮相的主持人，也遭到網友起底，指出小丑曾在在台灣高等法院台南分院檢察署工作過，曾考上過業界千三志願的八大公股行庫，之前是職業級街舞老師跟饒舌歌手、街頭藝人，影片中時常表示與「道上人士」時常合作，現自稱「勾惡幫」幫主，經營影音頻道。

星諠並預告，將會繼續揭露自己遭到另外一起被「睡過不理」的事件，直言網紅男友瑋哥也知道這件事情，就是希望喚起受害者意識，絕對不要孤息養奸。而社會大眾或者網友「檢討被害人」的狀態，讓她覺得很傻眼，認為她出於好意的關心被利用之後，還要被檢討有問題，並表示「希望此事快點結束，因為真的好累好累」。

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