　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

YT頻道「勾起你心中的惡」身分起底　小丑自稱幫主！與黑道合作

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網紅「星諠」與Youtube頻道「勾起你心中的惡」合作拍片。（翻攝自勾惡幫後援會）

▲網紅「星諠」與Youtube頻道「勾起你心中的惡」合作拍片。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

網紅「星諠」因遭到「FBI帥哥」鄧佳華性騷擾登上媒體版面，近日再上「勾起你心中的惡」Youtube頻道泣訴自己遭到性騷擾的過程，直指網友「檢討被害人」不應該，也在節目中預告鄧佳華只是冰山一角，要揭露一名真的睡過後不理她的男子，就連男友瑋哥也知道兩人發生過關係。

節目片頭中，星諠以布袋套頭、身上綁繩子不斷尖叫開場，底下打上自己IG帳號，談話中連結館長遭到性騷擾的經驗，直言她自己就跟館長一樣，被性騷擾當下，腦筋一片空白，直到事發過後才突然醒過來，星諠直言，她認為鄧佳華不是笨蛋，因為沒有智能有問題的人還會刪除自己留言，所以才希望給他一個教訓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

星諠（前）有著傲人身材，也敢於秀出性感身材。（翻攝自星諠IG）

近日頻頻與星諠合作的頻道「勾起你心中的惡」，小丑面具扮相的主持人，也遭到網友起底，指出小丑曾在在台灣高等法院台南分院檢察署工作過，曾考上過業界千三志願的八大公股行庫，之前是職業級街舞老師跟饒舌歌手、街頭藝人，影片中時常表示與「道上人士」時常合作，現自稱「勾惡幫」幫主，經營影音頻道。

頻道「勾起你心中的惡」曾因拍攝「當街擄人」題材引起警方關切。（翻攝畫面）

星諠並預告，將會繼續揭露自己遭到另外一起被「睡過不理」的事件，直言網紅男友瑋哥也知道這件事情，就是希望喚起受害者意識，絕對不要孤息養奸。而社會大眾或者網友「檢討被害人」的狀態，讓她覺得很傻眼，認為她出於好意的關心被利用之後，還要被檢討有問題，並表示「希望此事快點結束，因為真的好累好累」。

★鏡週刊關心您：不良行為，請勿模仿。若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【網紅性騷求償2】鄧佳華以死相逼　星諠求償80萬法院判賠3萬
【網紅性騷求償1】網酸「一粒奶40萬」　星諠喊冤：性騷不該姑息養奸
【網紅告帥哥1】涉性騷遭求償慰撫金80萬　「FBI帥哥」鄧佳華：我賠不起

 

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
YT頻道「勾起你心中的惡」身分起底　小丑自稱幫主！與黑道合作
不到20℃！東北風來襲「北北基濕涼」　北部賞月有變數
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

G奶被抓求償網酸「一粒40萬」　網紅喊冤！男友鼓勵才告

中和何嘉仁爆虐童！老師「拖拉摔」愛女　校方黑歷史曝光

YT頻道「勾起你心中的惡」身分起底　小丑自稱幫主！與黑道合作

影／家後門淪公廁！19天5男對牆便溺　她PO關鍵畫面抓「露屁哥」

不到20℃！東北風來襲「北北基濕涼」　北部賞月有變數

台中工人進豪宅搭住戶電梯！罰單3000元...姓名只寫「粗工」

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖！走過3公里崎嶇山路　山友直呼神

好市多挑牛肉！他「肉眼挑選」神美油花：每kg差90元而已

女搭LINE TAXI被路邊丟包　司機「轉個彎70元」爽收車資

買家收包裹問「為何寄垃圾」！他回一句話掉入陷阱　網曝3大疑點

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

《我的婆婆》鍾欣凌狂砸Darren幕後曝光　心疼捧臉...真的母愛大噴發!!!

G奶被抓求償網酸「一粒40萬」　網紅喊冤！男友鼓勵才告

中和何嘉仁爆虐童！老師「拖拉摔」愛女　校方黑歷史曝光

YT頻道「勾起你心中的惡」身分起底　小丑自稱幫主！與黑道合作

影／家後門淪公廁！19天5男對牆便溺　她PO關鍵畫面抓「露屁哥」

不到20℃！東北風來襲「北北基濕涼」　北部賞月有變數

台中工人進豪宅搭住戶電梯！罰單3000元...姓名只寫「粗工」

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖！走過3公里崎嶇山路　山友直呼神

好市多挑牛肉！他「肉眼挑選」神美油花：每kg差90元而已

女搭LINE TAXI被路邊丟包　司機「轉個彎70元」爽收車資

買家收包裹問「為何寄垃圾」！他回一句話掉入陷阱　網曝3大疑點

G奶被抓求償網酸「一粒40萬」　網紅喊冤！男友鼓勵才告

《鬼滅之刃》聯名帆布鞋！6款羽織花樣想全收　盒子還能拼出鬼殺隊

法網／謝淑薇首輪遇資格賽選手　若過關可能碰去年女單亞軍

中和何嘉仁爆虐童！老師「拖拉摔」愛女　校方黑歷史曝光

貧女戶頭剩8403元遭查封　司法院拚修法翻轉現代版悲慘世界

飲食最大陷阱在油脂！　營養師條列4點重要關鍵

張文昌／為了懷孕每月至少花萬元　從不孕到收養的心路歷程

YT頻道「勾起你心中的惡」身分起底　小丑自稱幫主！與黑道合作

台積電遭狂砍！專家曝「最佳買點」：別搶便宜急進場

2張LINE圖騙他3億！神祕百億地王「古錐董」起底　月租收入破千萬

要吃肉肉嗎？白柴興奮狂喊嚎嗚　聽到「洗澡」秒變臉怒瞪媽：閉嘴

生活熱門新聞

洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」偷拍賣錢

舊手機回收環保署要送iPhone！

北北基大雨特報　東北風雨砸5天

中秋4天連假天氣出爐　下波鋒面來襲「降雨熱區」曝光

工人豪宅搭住戶電梯　被開罰3000元

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

東北風來襲「北北基濕涼」　低溫不到20度

台灣YouTuber訂閱數曝！網看NO.1：不意外

3歲妹妹夜夜哭鬧！　神明乾媽收驚曝「少一條魂」原因

買家收包裹質問　他一句話掉陷阱

揹百公斤發電機上嘉明湖步道 山友讚神人

G奶網紅被抓奶摩下體　求償鄧佳華80萬原因曝

23歲警領72K根本勝利組　網點5關鍵：累炸

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」偷拍賣錢

豆花妹床戰唐禹哲！下身姿勢挑戰尺度

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

Sandy開玩笑「嫁掉包500萬紅包給我」！

郭碧婷快生了！向太趕來台灣「豪宅隔離生活曝光」

專家研判中科院試射「天弓三增程型」

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

成千上萬紅火蟻抱團成「活地毯」　瘋狂蠕動一碰喪命！

萌犬2年暴長！卡位自拍塞爆鏡頭

歐漢聲想小鬼了⋯　貼出黑白「兄弟對視照」

潑屎妹「沒興趣當直播主」

更多

最夯影音

更多
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面