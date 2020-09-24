已婚洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」…網看完怒爆

▲梅納德在大陸到處獵豔，還將性愛片PO網。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

隨著世界距離縮短，跨人種戀情早已不算少見，卻不時傳出有外國男子利用亞洲女性對異國戀的憧憬獵豔。1名美國男子在家鄉已有妻小，不料他卻假裝單身，在大陸瘋狂勾搭當地女性，自稱10年來睡過1242名女子，還語帶輕蔑地說「中國女生就是好睡」，甚至將性愛過程拍下，並放上色情網站販賣賺錢。

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綜合陸媒報導，來自美國的梅納德（Silas Maynard）今年43歲，常年待在大陸，在當地擁有多間自由搏擊俱樂部，而他明明在家鄉已結婚生子，卻隱瞞已婚身分，在大陸四處勾搭女性，甚至在色情網站開設名為「我在中國隨意勾搭的妹子」專欄，內容全是他和亞洲女性的性愛影片，且完全沒替被害人打碼。

▲洋男自稱10年來睡遍超過千名女性。（圖／翻攝自微博）



根據專欄內容，梅納德聲稱自己10年來一共睡過1242名女子，且僅一次有戴保險套，同時自豪地表示他約妹完全不需要費力，女生就會自己上門要求約會、性行為，他只要等著她們撲上來即可，「中國女孩就是好睡」；不僅如此，梅納德還在房內安裝大量針孔攝影機，偷拍自己和女孩們的性愛過程。

報導指出，被梅納德染指過的女性形形色色，包括OL、健身房學員、大學生等，其中不少人還大方穿起情侶裝，看起來似乎認為男方是認真交往，殊不知對方早已有妻小；此外，有幾名女子在影片中多次表明「不想被拍」，最後仍遭梅納德拍下PO網，誇張行徑讓大陸網友相當憤怒，呼籲當局將他驅逐出境。

▲梅納德在色情網站開設專欄。（圖／翻攝自微博）



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