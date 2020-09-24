台灣「鮭魚生魚片」完勝日本！肉質鮮甜　鮭魚系老饕曝「2關鍵」

▲基本上鮭魚都是養殖的。（示意圖／Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多人到日式餐廳必點的餐點就是鮭魚，不僅肉質鮮甜肥美，還可以做成生食或是熟食，可以變化出許多創意料理。有網友指出，每次在日本吃生魚片，都覺得沒有台灣的那麼肥美、那麼香，「為什麼台灣的鮭魚生魚片比日本好吃？是品種不一樣嗎？」意外釣出老饕解答，「要看魚隻的鮮度，和師傅處理方式。」

原PO在PTT板上發文，對於鮭魚生魚片感到好奇，台灣的鮭魚吃起來肥美又香，對日本的鮭魚很失望，因此每次去日本都不會點鮭魚生魚片來吃，「為什麼在台灣吃到的鮭魚比在日本的好吃？台灣的鮭魚魚場跟日本的不一樣嗎？品種不一樣嗎？」

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▲只有挪威的鮭魚是生食級的。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出後，許多網友紛紛表示，「台灣吃的是養殖，日本吃野生紅鮭，油脂差很多」、「日本人根本不吃生鮭魚，你說壽司上面那個叫三文魚」、「其實鮭魚也是有分很多種類的，只是台灣都統稱鮭魚，不會再細分」、「菜單上的サーモン（三文魚），跟鮭真的是不同東西」。也有人指出，「1.進口品不同 ；2.像有人說的切較厚；3.環境或某些變因影響你味覺。」

貼文也意外釣出老饕解釋，「基本上鮭魚都是養殖的，可以從產地、品種來細分，台灣市場上以價格排名，主要是挪威>蘇格蘭>澳洲>智利，其中只有挪威是生食級的，可生食原因除了養殖在海水外，挪威鮭是以人工育種選擇胚胎繁殖，從漁場認證到加工處理，到運輸的控管都有一系列嚴格規範，基本上日本和台灣市場上吃到的都是同樣來源的挪威鮭，好不好吃端看魚隻的鮮度，和師傅處理方式。」