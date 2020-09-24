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來往大直更順行！北市府花419萬路面更新「北安路」

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▲▼北安路施工前後對照圖。（圖／臺北市政府工務局新建工程處提供）

▲北安路施工前後對照圖。（圖／臺北市政府工務局新建工程處提供）

記者黃巈禾／台北報導

北安路位於台北市大直地區，近年來萬豪酒店、美福飯店及百貨商場ATT 4 Recharge相繼進駐，國防部及海軍司令部等機關遷入，連帶讓大直地區的車流人潮大增，加速道路的耗損，路面不平整、龜裂及凹陷等問題發生頻率增加，因此，台北市政府工務局新建工程處於今年陸續辦理北安路東往西車道(崇實路口至國防部海軍司令部側門前)路面更新工程，路面更新長度約為532公尺，工程經費約419萬元，已於近期全數完工，提供市民更為平坦舒適好行的路面。

▲▼北安路東往西車道（崇實路口至國防部海軍司令部側面前）路面更新範圍。（圖／台北市政府工務局新建工程處提供）

▲北安路東往西車道（崇實路口至國防部海軍司令部側面前）路面更新範圍。（圖／台北市政府工務局新建工程處提供）

新工處工務科科長郭俊昇表示，為解決長期因車輛輾壓及降雨滲入對北安路路基造成的破壞，本次工程已針對現況路面有下陷及損壞較嚴重的地方共21處，合計約1,002平方公尺辦理路基改善，以徹底解決同一處路面反覆損壞之原因；同時本工程也辦理人手孔下地作業，共計調降18座人手孔蓋，避免因路面上人手孔高程影響路面平整度；另本工程採用溫度感應度低，具較佳抵抗變形能力之改質瀝青混凝土鋪設，以期達到增加鋪面耐用度，延長路面使用壽命之目標。

▲▼北安路施工前。（圖／台北市政府工務局新建工程處提供）

▲北安路東往西車道（崇實路口至國防部海軍司令部側面前）施工前

▲▼北安路施工後。（圖／台北市政府工務局新建工程處）

▲北安路東往西車道（崇實路口至國防部海軍司令部側面前）施工後

新工處工務科西區工務所主任羅馨宜指出，北安路西接中山北路，東接內湖路一段，為大直地區重要的東西幹道，本次路面更新工程為減少對周邊居民生活作息及交通影響，路面更新期間全面加派施工機具及人力，以加速工程進度及減少影響市民天數，其中只利用1天日間即完成路面銑鋪作業。

▲▼北安路施工前。（圖／台北市政府工務局新建工程處提供）

▲施工前。（圖／台北市政府工務局新建工程處提供）

▲▼北安路施工後。（圖／台北市政府工務局新建工程處）

▲施工後。（圖／台北市政府工務局新建工程處提供）

羅馨宜提到，因施工影響周邊居民生活作息，新工處除深感抱歉，也感謝市民的體諒，本路段並已納入臺北市道管中心挖掘管理系統自動建置「禁挖管制」區域圖資，將依道路挖掘管理自治條例規定進行挖掘管制，避免路面更新後重複挖掘行為發生。

▲▼北安路施工前。（圖／台北市政府工務局新建工程處提供）

▲施工前。（圖／台北市政府工務局新建工程處提供）

▲▼北安路施工後。（圖／台北市政府工務局新建工程處）

▲施工後。（圖／台北市政府工務局新建工程處提供）

中山區劍潭里里長王迎珠說道，感謝新工處辦理路面更新工程，北安路為大直地區的交通要道，路面更新除了提供用路人更加平坦舒適的道路之外，也一併提升周邊市容美觀性，對觀光也有助益。

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