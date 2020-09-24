抱怨員工用這招中秋「爽放11天」　反被網噴慣老闆：就要這樣休！

▲上班族善加利用特休可以趁連假連休11天。（圖／pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

不少人早安排好10月的中秋、雙十連假行程，準備好好放鬆一下。不過近日有位主管抱怨員工「休假休得太自我」，把2段連假間的上班日也排休，直接爽放11天，貼文一出就引起網友反彈，認為如果都按照規定來，就沒有任何不妥。

原PO在PTT上發文指出，他要一名員工10/5和他一起出差，對方回應當天休假沒辦法，他一看才發現，那名員工一口氣請了4天假，從10/1直接休到10/11。

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▲原PO在PTT發文抱怨。（圖／翻攝自PTT）



原PO表示，「偶爾放個幾天還不至於影響公事，但在非過年期間這樣放兩周會不會太自我了」，向其他下屬詢問，對方也說「現在年輕人都這樣休」，他一聽就快暈倒，「Work hard, Play hard是沒錯，但也該有點sense吧？」

文章一出就引來網友湧入留言，大部分都覺得一切都按正常程序走沒毛病，「合理啊，照著請假制度走哪裡有問題」、「沒毛病，如果是用自己特休完全沒問題，我的話直接請在過年後，連放2個禮拜」、「跟著制度走有何問題？不能把上一代的觀念套在下一代」、「慣老闆你好，放假是員工的權利！」、「假都核准了，只敢在這543？可憐呀」、「我們同事也都這樣請，老闆還支持我們這樣請」。

▲▼網友幾乎全站在員工這邊。（圖／翻攝自PTT）

