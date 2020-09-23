台電助攻！　裕農161千伏地下輸電線路將使東仁區成為台南之星

▲台電南區施工處目前正採取最先進的工法，設置裕農161千伏地下輸電線路，讓工程安全無虞，且不影響交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區及仁德區近年來，不論是商業活動或人口密度，皆呈現高度之成長，尤其虎尾寮重劃區，更是該區域蓬勃發展的典範，台電為解決供電不足問題，以最新工法設置裕農161千伏地下輸電線路，讓東區、仁德區將成為市民眼中的台南之星。

台電南區施工處指出，商業活動及人口密度成長，必需要有充裕的電源供應作為後盾，然而該區域主要電力來源之鄰近變電所供電能力已呈飽和，為解決此一困境，台電公司早於18年前即已完成「裕農變電所」之興建，然而其周邊引接線路工程「台南-裕農161千伏地下輸電線路，卻屢遭民眾抗爭而無法順利完成，導致地區電力網路供電能力薄弱，實為台南市東區及仁德區未來經濟繁榮與安定之一大隱憂。

台電表示，電力建設攸關地方繁榮與安定，更為都市經濟發展所必需之公共建設。針對台南-裕農161千伏地下輸電線路的路徑選擇、施工可行性、交通衝擊性、及對民眾影響程度等因素，台電公司一本企業責任與良心，均有進行專業審慎的評估，目前正採取最先進的工法，設置裕農161千伏地下輸電線路，讓工程安全無虞，且不影響交通，請民眾放心。

地方的進步與繁榮，是眾所期待的成果，台電公司希望各界支持早日完成此線路工程，為地區的發展大家共同努力，使台南市東區及仁德區能成為台南最耀眼的明星。

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