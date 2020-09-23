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北京武力攻台？　專家曝「2關鍵」分析：風險高、變數多

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▲▼解放軍東部戰區海軍航空兵某部組織多機種、長航時、跨晝夜飛行訓練。（圖／翻攝解放軍報）

▲解放軍機頻繁擾台。（圖／翻攝解放軍報，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

解放軍機近期頻繁擾台，兩岸情勢備受外界關注。至於北京目前是否有意武力犯台？有專家點出2大關鍵分析，指出若現在爆發戰爭，並不是中國的最佳選項。

據《德國之聲》報導，淡江大學戰略研究所副教授黃介正指出，其實亞洲各國的「防空識別區」（ADIZ）以及台海中線，都是各國自己劃設的空防警戒區域，並不具國際法效力。

黃介正認為，早前台海中線的存在，是依賴兩岸的「善意與默契」，如今善意不在了，中線也面臨挑戰，因此「不預期的衝突／意外的擦槍走火（unintended incident）機率就會變大，使得開戰風險增高。」

黃介正雖然無法預測美國是否會派兵支援台灣，但他卻認為北京現在對台動武並不是最佳選項，畢竟「中國大陸2021年有『建黨一百年』、2020年有『中共20大』」，都是國家大事，所以風險太高、變數也太多，「害大於利」。

另一方面，前總統馬英九22日在中正大學演講時表示，民調顯示8成民眾相信不會有戰爭，6成民眾認為美軍會支援，但事實上美國目前人民對援台的意願不高、距離太遙遠且航母艦齡老化等，加上20多年來中共全力發展反艦飛彈，援助台灣機會不大。

▲▼解放軍東部戰區海軍航空兵某部組織多機種、長航時、跨晝夜飛行訓練。（圖／翻攝解放軍報）

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北京武力攻台？　專家曝「2關鍵」分析
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