信義區網帥爆8劈！頂職業光環狂吃空姐小模　正宮還是20萬粉網紅

圖、文／鏡週刊

知名網紅丹妮婊姐曾形容喜愛同時和多個女生約會曖昧，卻不認自己的行為叫劈腿的渣男是「套餐玩咖」，因為他們無法只吃漢堡，一定得同時搭配薯條和可樂，現在就出現一名被戲稱為「信義區時間管理大師」的網帥張姓男子，被多名前女友爆料，曾同時劈腿8女，靠著女友的幫忙出任奧迪北區總經銷董事長特助，卻頂著奧迪特助的光環四處把妹約砲，誇張的是，劈腿被女友抓包後竟說：「只是想多方看看，國外都這樣。」

▲張男形象陽光開朗、外型不錯，是小有名氣的網帥，H女曾為他舉辦百人到龍洞淨灘活動，讓他獲得媒體曝光，但他卻趁H女拉贊助時，又跟其他女生曖昧約會。（圖／鏡週刊提供，下同）

▲張男靠著H女友協助，從小設計師搖身一變，成為奧迪北部經銷商董事長特助，年薪破百萬元。

小有名氣的網紅張姓男子，在社群媒體擁有不少追蹤者，也經營YouTube頻道，外表帥氣，形象陽光，許多廠商看上他的高人氣及優質外表，花錢找他業配介紹產品，沒想到他卻遭多名前女友指控，是1名慣性劈腿的渣男。

▲張男同時和多個女子交往曖昧，人數多到他有選擇障礙。





▲還到朋友群組詢問意見，一度不想斷掉上段感情，直接劈腿展開新戀情。

▲H女長相甜美、身材姣好，擁有良好工作經歷，她為愛協助張男事業，沒想到卻被背叛。

本刊循線找到他的前女友H，還原活逮前男友腳踏多條船的惡行，H女痛斥：「他根本就是一個同時劈腿8女的渣男，且是患有『彼得潘症候群』的套餐玩咖！」

▲E女和張男交往時，其實張男還沒有和A女分手。

▲張男在去年耶誕節連趕2場，早上請A女代他遛狗，之後去陪H女送愛貓進行安樂死，晚上又穿上情侶毛衣，和A女浪漫過節。

為了揭開前男友渣男的真面目，H女到處搜集線索，好不容易才找到遭張男背叛感情的「前女友們」A女和E女，一查不得了，他共劈了8女，包括空姐及設計師等，還和曾與中華職棒球星蔣智賢傳出緋聞的雪乳妹交情匪淺，目前他則和擁有20萬名粉絲的豪乳網紅交往中。

▲H女曾目擊張男和雪乳妹的曖昧簡訊。為此，2人還大吵一架。

▲張男遭3名前女友踢爆慣性劈腿，曾同時劈腿8個女生，現在則是和豪乳網紅公開交往。

H女、A女和E女互相交叉比對後，發現渣男根本是時間管理大師，竟可以巧妙運用時間，在她們之間不斷趕場。

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