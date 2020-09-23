水牛也夜衝！藏身500米外騎樓「露屁股擋路」...警這招找飼主

▲通霄警方牽著這頭脫韁的水牛，沿路挨家找尋飼主的下落，最後終於順利找到人將牛帶回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮福源里，21日深夜竟出現1頭水牛捲曲在騎樓裡；警方擔心外露的大屁股，占用道路邊造成車輛往來安全，遂趕緊執行「超級尋主任務」逐一詢問附近住戶，順利聯繫上睡夢中吳姓飼主趕至現場，將水牛安全領回家。

烏眉派出所長劉恭良表示，21日深夜11時30分許，巡邏行經通霄鎮福源里苗31線11K處，赫然發現1頭水牛捲曲躺睡在路旁廢棄民宅騎樓下，因水牛臥躺屁股凸出占用到道路邊線，又因該處未裝設路燈、周邊光線昏暗、視線不良，惟恐經過人車未注意或水牛受到驚嚇突然衝到道路中，衍生交通事故，

▲警方順利找到吳姓飼主，並將水牛安全的帶回家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方趕緊下車查看，經檢視發現水牛韁繩斷裂，判斷應為里民所養，立即於現場警戒引導用路人，並於附近詢問住戶，最後順利聯繫吳姓飼主，吳男向警方表示，因近日白天高溫炎熱，日落後牛棚內溫度也相當高，所以就將水牛綁於牛棚大門旁木柱，讓牠可於範圍內活動吃草，可能因韁繩老舊斷裂，脫逃到500公尺遠的廢棄民宅內，飼主事後表示十分感謝警方即時發現順利將水牛帶回安置保管，避免意外事故發生。

通霄警方呼籲，民眾家中如有飼養家畜或家禽動物，應注意飼養場所設施是否安全，韁繩或柵門是否堅固，以避免家畜或家禽脫逃離飼養場所被肖小盜竊或竄入道路撞擊道路上汽機車，衍生治安或交通意外事故。

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