史上最小滑水者！6月大嬰兒「獨自站在滑水板」燦笑飆過湖面

實習記者周依儒／綜合報導

6個月大的小嬰兒照理來說應該還不會爬、站，不過美國卻有位6個月大的小寶寶已經學會站立，甚至能在湖面上「滑水」！近日社群網站流傳著這則令人驚奇的嬰兒滑水的影片，影片中這名嬰兒除了救生衣之外沒有任何防護措施，畫面超可愛又驚奇，不過卻也引起不少網友批評寶寶的家長，這樣會讓寶寶發育不良。

根據ABC News報導，6個月又4天大的寶寶奧本（Auburn Absher）出生於一個非常熱衷水上活動的家庭，從奧本出生以來，爸爸凱西（Casey Humpherys）就十分期待兩人能一起進行水上運動，因此當奧本才剛開始學站立時，爸媽就已經開始教他滑水、訓練臂力，還幫他特製了一塊專用的迷你滑水板。

▲6個月大的奧本可以獨自站著滑水。（圖／翻攝自Facebook／Casey Humpherys）



凱西透露，他們並非一開始就直接讓奧本下水，而是先讓奧本在地面上練習了許多次後，又帶到水上推著奧本慢慢滑行，習慣站在滑板上和水上的感覺後，才真正帶他到湖面上讓船拖行，同時他也在船上看著隨時保護兒子。凱西表示，以同年紀來說，奧本的臂力很強，可以支撐自己約30秒的時間，滑行距離約150英呎（約45公尺）。

▲▼凱西替兒子特製滑水板，而奧本在滑水前，花費幾周時間練習「滑行」。（圖／翻攝自Facebook／Casey Humpherys）



不過凱西也指出，其實妻子是不太願意讓寶寶下水的，畢竟年紀真的太小了，實在很怕出什麼意外。據了解，奧本已經打破了有史以來最年輕滑水者的紀錄，上一位紀錄保持人是一名6個月又27天的女嬰。