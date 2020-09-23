唐奬第4屆大師論壇　生技醫藥場在成大登場

▲「2020唐獎國際大師論壇－生技醫藥場」於成大舉辦，3位唐獎生技醫藥獎得主，以視訊演說的方式，分享各自在過去半世紀鑽研於細胞激素基礎研究及自體免疫疾病治療的心路歷程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2020唐獎國際大師論壇－生技醫藥場」9月22日於成大舉辦，由國立成功大學與唐獎教育基金會、實驗生物學國際組織攜手合作，3位唐獎生技醫藥獎得主，以視訊演說的方式，分享各自在過去半世紀鑽研於細胞激素基礎研究及自體免疫疾病治療的心路歷程。

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3位唐獎生技醫藥獎得主美國科羅拉多大學總校教授查爾斯．迪納雷羅（Dr. Charles Dinarello）、英國牛津大學教授馬克．費爾德曼（Dr. Marc Feldmann）、日本大阪大學前校長岸本忠三（Dr. Tadamitsu Kishimoto），受到疫情影響，採跨海連線、視訊方式進行演說，並與國內外專家學者、現場師生一同探討細胞激素風暴對COVID-19重症患者的影響及目前研究進展。

成大校長蘇慧貞表示，3位得獎人的重要發現興起了細胞激素研究時代，為許多病人找回生活品質，帶來治癒的希望。即便他們的重大發現發生在數十年前，但其衍生產物直至今日依舊對生技醫療研究具有深遠影響力。

本場論壇主題為「修復過度活化的免疫系統，從自體免疫疾病談到細胞激素風暴」，由成功大學講座教授蔡少正與台北醫學大學講座教授閻雲共同主持，論壇同時邀請兩位2014年唐獎生技醫藥獎得主暨2018諾貝爾獎得獎人詹姆斯．艾利森（Dr. James P. Allison）、及本庶 佑（Dr. Tasuku Honjo）參與座談。

蔡少正表示，今年頒獎的主題是細胞激素（發炎因子），其實不完全是因為COVID-19疫情，細胞激素本來就是醫藥發展上很重要的研究，剛好因為疫情而更加被重視。唐獎的獲獎篩選其實是相當嚴格，今年三位獲獎人不僅有基礎研究，藥物甚至已經實際應用在臨床且效果反應良好，真正將研究所學回饋、造福於社會。

今年初COVID-19疫情爆發時，學術界便開啟一場積極找出人體免疫系統在COVID-19疾病患者身上作用情況。Dr. Feldmann開始研究抗腫瘤壞死因子（anti-TNF）藥物是否能應用在這波疫情治療，一開始醫界並未認同如此觀點，而後Dr. Feldmann發表一篇論文指出，研究顯示COVID-19患者體內具有相對高濃度的腫瘤壞死因子，也發現已在施打抗腫瘤壞死因子藥品的發炎性腸道疾病患者或其他類型的關節炎患者，若不幸染上COVID-19，病情反而較為樂觀。Dr. Feldmann也表示，他將持續探索抗腫瘤壞死因子的新穎療法，期望造福更多病患。

Dr. Dinarello則表示，相關報告顯示出細胞激素在COVID-19疾病濃度非常高，因此推測此疾病的病理學來自大量發炎，甚至可能造成器官損害，他並分析即使病毒不再威脅，細胞激素風暴仍會持續在體內肆虐，他的團隊便開始評估可能有效的治療方式。現今治療COVID-19疾病所使用的Anakinra藥物試驗一共有14個，其中在義大利進行的隨機安慰劑控制試驗，Dr. Dinarello認為其具有指標意義。另對於REMAP-CAP大型試驗、canakinumab藥物和已通過美國食品藥物安全署核准的口服抑制劑OLT1177，他亦抱持正向看法。

為鼓勵現場參與的青年學子，Dr. Kishimoto也以自身過往經歷勉勵大家投入基礎醫學研究，並應用於臨床上為人類帶來福音。他強調，研究工作多須持續將近半世紀，但永恆持續的意志力更可帶出無限創造力與想像力。

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