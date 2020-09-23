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無照被抓跳針狂喊「好想大便」　滾屎妹問警：能拉你車上嗎？

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

美國奧克拉荷馬州28歲女子奧因斯在被吊銷駕照的情況下，依舊開車外出，沒想到遇上警方攔查，當場崩潰並跳針大喊「我現在好想大便」，被捕之後甚至反問警員，「我可以拉在你的車上嗎？」

根據《紐約郵報》報導，奧因斯（Emily Sindt Owings）15日上午9時許開車外出，因為沒有繫安全帶被警員攔查，但她身上除了一張大麻醫療卡之外，並沒有其他可以證明身分的證件，後來經過警員追問，這才揪出她其實已經被吊銷駕照，根本就是無照駕駛。

開車忽遇玻璃起霧白茫茫別害怕　善用汽車空調除霧功能（圖／達志示意圖）

▲警方事後在奧因斯車上搜出毒品和吸食器。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關）

奧因斯一聽當場情緒崩潰，一邊哭一邊跳針式大喊，「今天是我的生日」、「我現在好想大便」、「你為什麼不讓我走」；警員耐心再度解釋原因，她才道歉並表示不知道已經被吊銷駕照，「如果我知道，我不會再開車，然後，我可以回家大便了嗎？」

奧因斯見求情無效，一度試圖猛踩油門，以每小時112公里的速度逃逸，不過，最終還是被警方追上。她被逮捕之後依舊狂打悲情牌，表明自己還有工作要做，甚至在坐上警車時反問警員，「我可以拉在你的車上嗎？」

面對奧因斯的胡鬧，警員也只淡定回了一句，「妳可能得坐牢了。」據了解，奧因斯目前已被送進加菲爾德縣（Garfield County）的拘留所，由於她的車上被搜出毒品及吸食器，後續恐怕得面臨魯莽駕駛、持有毒品等罪的處罰。

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