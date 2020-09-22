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2020桃園中秋公園烤肉　只開放一處地點有54個烤肉爐

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▲2020桃園中秋公園烤肉，只開放一處地點

▲桃園虎頭山公園有烤肉區設置，疫情期間減半開放。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

每逢中秋必烤肉已成為台灣過節團聚的活動之一，桃園市政府22日表示，為了環境保護、垃圾減量政策，加上因為疫情影響，不鼓勵群聚活動，因虎頭山公園有烤肉區設置，今年僅開放該公園烤肉區烤肉，其餘公園不開放，請市民朋友不要使用公園烤肉，如有違反，將依《桃園市公園管理自治條例》，處新臺幣500-5,000元罰鍰。

市府指出，桃園市立虎頭山公園為市府風景區管理處管理，有54個烤肉爐，在中秋連假期間，分為每日上午(0830-1230)及下午(1300-1700)二個時段，於開放時段前30分鐘受理登記借用，請市民朋友於烤肉前一個小時內攜帶證件借用，使用後完成場地清潔即可退還證件。

市政府養護工程處表示，雖然市府縮減烤肉區域，固然有不完美的遺憾，但建議可以與家人規劃其他團聚的方式，例如參與中壢大崙、平鎮雙連坡地區以「構築城市」為主題的地景藝術節，展期至2020年10月4日為止，請市民朋友把握時間，和家人來用不同以往的方式過節！

養護工程處說，為維護公園環境與市民安全，請市民朋友切勿在開放區域以外或其他公園烤肉，以免毀損公共設施；如有違反，將依《桃園市公園管理自治條例》，處新臺幣500-5,000元罰鍰。

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