中國官媒不滿蕭美琴推特改自介　林俊憲轟：別把微博那套搬來

▲胡錫進抗議蕭美琴改推特簡介。（圖／翻攝推特）

駐美代表蕭美琴將個人推特的自我簡介，改為「台灣駐美大使」引起各界關注；中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進質疑，蕭美琴的正式頭銜是「台北經濟文化代表處代表」，要求推特官方更改頭銜。對此，立委林俊憲認為，蕭美琴不太可能是貿然而為，批評「別把微博的那套用到推特上」。

蕭美琴將自介改稱「台灣駐美大使」引發熱議，她坦言， Ambassador並不是美國官方目前承認的稱謂，但也不是「自封自嗨」。蕭美琴解釋，在美國代表台灣，實際工作跟各國使館沒有不同，「Ambassador不但是對我現有工作的形容詞，也是美方各界友人對我的稱呼。」

然而，此舉引來胡錫進跳腳，胡在推特PO文質疑為何推特官方准許讓帳戶通過驗證，不要求更正？強調台灣在美國根本沒有大使館，蕭美琴正式頭銜應該是「台北經濟文化代表處代表」。

林俊憲22日在臉書為蕭美琴發聲，指責胡錫進把中國言論審查那一套作法搬到推特上，他認為，蕭代表長期深耕國際事務，這樣的修正不太可能是貿然而為，應該也與美方有一定程度的默契。不過無論如何，這都是台美雙方自己的事，何時輪得到中國來說嘴？更可笑的是，胡錫進抗議的對象竟然是推特官方。

林俊憲直言，胡總編可能是在牆內生活久了，把微博那套直接刪除、修改的作風當作理所當然，但牆外的自由世界可不是這樣運作的。這種「胡」言亂語，再次凸顯了中國與世界相反的獨特價值觀，還要求全世界都要跟著中國走。