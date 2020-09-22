蕭美琴推特自介「駐美大使」　胡錫進：推特竟認可「謊言」應更正

▲胡錫進指蕭美琴的自介是要「謊言」，認為推特官方應要求更正。（圖／翻攝推特）

記者蔡紹堅／綜合報導

駐美代表蕭美琴日前將個人推特的自我簡介改為「台灣駐美大使」（Taiwan Ambassador to the US），引起各界關注。大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進22日發文質疑，蕭美琴的正式頭銜是「台北經濟文化代表處代表」，推特官方卻認可這樣的謊言，「不應該要求她修改嗎？」

胡錫進在推特上表示，蕭美琴自稱是「台灣駐美大使」，但台灣在美國根本沒有大使館，「她的正式頭銜應該是『台北經濟文化代表處代表』（Representative of Taipei Economic & Cultural Representative Office）。」

▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）



胡錫進質疑，「問題來了，為何推特官方准許她的謊言，讓帳號通過驗證？推特官方不應該要求她更正嗎？」

對於相關爭議，蕭美琴日前曾解釋，她在個人推特簡介上使用的Ambassador並不是美國官方目前承認的稱謂，但也不是她「自封自嗨」，她在美國代表台灣，實際工作跟各國使館沒有不同，「Ambassador不但是對我現有工作的形容詞，也是美方各界友人對我的稱呼。」

此外，總統蔡英文也對此表示，蕭美琴擔任駐美代表後帶領駐美代表處全力向前衝刺，跟各方溝通都很好，「無論她的頭銜是什麼，都會抱持為台灣努力，跟駐美代表處一起與美國各方保持最好溝通狀態。」

▼駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

