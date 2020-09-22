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學生廁所愛愛！實習老師「偷拍嘿咻畫面」　猥褻問女學生：想怎麼解決？

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台中地院依強制猥褻、竊錄罪判處陳男1年1個月徒刑，緩刑4年，必需接受精神治療。

▲台中地院依強制猥褻、竊錄罪判處陳男1年1個月徒刑，緩刑4年，必需接受精神治療。

圖文／鏡週刊

在台中市某校擔任實習教師的陳姓男子，去年發現有男女學生在校內廁所做愛，他進入該廁所隔壁間，拍攝性愛畫面「蒐證」，然後要求男學生到他辦公室報到，支開男生，此時女同學拜託他不要告訴教官，陳男則藉機撫摸女學生胸部、下體，台中地院法官依強制猥褻、竊錄罪判刑1年1個月、緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，並需接受精神治療。

判決書指出，擔任台中市某高中實習教師的陳男，去年12月13日下午發現有男女學生在該校某棟大樓4樓無人使用的女廁裡「嘿咻」，於是約另位江姓實習老師前往察看。

2名實習老師聽到裡面傳來呻吟與「啪啪」聲響，陳男進該廁所隔壁間，以手機居高臨下偷拍男女學生性愛畫面，江男則在廁所外等候，隨即離去；當陳男偷拍時，作得正起興的男女孩也發現了，男學生穿好衣服，走出廁所要求老師刪除畫面，陳表示這是「證據」，不能刪除，雙方因此爭執。

這時陳男端出老師的架子，斥喝男學生，並逼問這對小情侶的班級、姓名，然後告訴男同學可能涉及的法律問題，拉下臉要求男學生在下星期5前往他的辦公室，藉此支開男學生。

現場只留下驚慌不已的女同學，陳男義正辭嚴的詢問她，與對方發生幾次性行為？在何地、有何想法？是否後悔？說著說著，他開始動手撫摸女學生的胸部、臀部，而女學生哭著哀求陳男，不要將此事報到教官室，或散佈其所「蒐證」內容，陳男食髓知味，竟然一臉猥褻的反問：「妳想怎麼解決此事」，說完，推著女學生進廁所，所上門，撫摸其乳房、下體。

女學生因顧忌其老師身份，加上影片在陳男手上，雖然數次推開陳男的手，並表示拒絕，仍被猥褻得逞，幸好過程中母親撥打電話聯絡女兒，陳男才停止惡行，女學生不甘受辱報警，2月17日，警方持搜索票至學校及陳嫌住處搜索，扣得陳嫌作案用手機（含SIM卡）及偷拍影像檔案。

檢警偵訊時，陳男始終不認罪，但法院審理時，他改稱因害怕、緊張才堅不吐實，後來父母苦勸，他願意坦承犯行，他告訴法官：「因為本案的關係，所以我無法完成學校實習，以後也無法從事教職工作，我深刻反省，希望可以請求對方的原諒，知道是非常嚴重錯誤，願意接受法律制裁，但希望法院能給我一個改過自新機會」。

案經台中地院依強制猥褻、竊錄罪將他判刑1年1個月，緩刑4年，緩刑期間至醫療院所接受精神治療，至無繼續治療之必要為止；緩刑期間付保護管束。

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